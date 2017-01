Was Chris Dercon an der Volksbühne nun eigentlich vorhat, hatte er nach seiner Ernennung lange Zeit offen gelassen. Als er im April 2015 sein Team vorstellte, war erst einmal nur klar: Es wird dort künftig mehr Tanz und Performance als bisher zu sehen geben. Bespielen will er zudem nicht nur das Haus am Rosa-Luxemburg-Platz, sondern auch das Tempelhofer Feld. Dort wird der Architekt Francis Kéré ein temporäres Theater bauen. Bekannt gegeben wurde dieser Plan im November 2016 – allerdings nicht in Berlin, sondern in München – zum Unmut der Berliner Kulturszene, die sich von Dercon ohnehin unterinformiert fühlt. Ein paar Tage vor Weihnachten legte Dercon dann doch noch etwas nach: Beckett wird ein wichtiger Name in der neuen Spielzeit sein , gab er in zwei Zeitungsinterviews bekannt – und Dercon will nicht etwa weg vom Sprechtheater, sondern zurück zur "Quintessenz des Sprechtheaters".

Im Schatten der Zeitenwende an der Volksbühne steht aber noch ein weiterer Theaterintendantenwechsel ins Haus: Am Berliner Ensemble endet die Ära Peymann, Oliver Reese übernimmt. Während Chris Dercon sich starker Kritik ausgesetzt sah, kann Reese bislang relativ ungestört die kommende Spielzeit vorbereiten. Dass man einerseits befürchtet, Dercons Verschränkung von Tanz, Theater und Performance könnte der freien Szene (HAU, Sophiensaele) und den Berliner Festspielen das Wasser abgraben, auf der anderen Seite aber kaum darüber gesprochen wird, welche innerstädtische Konkurrenz das neue BE darstellen könnte, ist schon einigermaßen erstaunlich. Reese war in Berlin in den 1990er Jahren Chefdramaturg am Maxim Gorki Theater, danach in gleicher Position am Deutschen Theater, wo er für ein Jahr auch zum Interims-Intendanten aufstieg.

Bekannt ist unter anderem, dass Reese Michael Thalheimer als festen Regisseur am BE installieren will – einen Klassiker-Spezialisten, der in Berlin lange Zeit am DT gearbeitet hat und zuletzt an der Schaubühne Molières "Tartuffe" und Schillers "Wallenstein" inszeniert hat. Die Schaubühne setzt mit ihrem Programm ohnehin stark auf Klassiker-Neubearbeitungen, nicht zuletzt durch den Intendanten Thomas Ostermeier selbst.

Sowohl für die Schaubühne als auch für das DT dürfte Reeses BE also ein starker Konkurrent werden, stärker als zuletzt Peymanns BE, das in den vergangenen Jahren eher wie ein possierliches Überbleibsel vergangener Zeiten wirkte als wie ein Ort, an dem man erfahren konnte, wohin sich das Theater der Gegenwart bewegt. Dem DT macht Reese zudem auch auf einem weiteren Feld direkte Konkurrenz: Er plant am BE eine Autorenwerkstatt mit zeitgenössischen Autoren – schwer vorstellbar, dass das die Macher der Autorentheatertage am DT nicht nervös werden lässt. Zudem hat das BE ein echtes Flaggschiff der Berliner Theaterwelt an sich gebunden: Frank Castorf wird nach dem Ende seiner Intendanz an der Volksbühne am BE inszenieren.