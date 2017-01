Das neue Kunstmuseum im wiedererrichteten Palais Barberini in Potsdam ist am Freitag mit einer Festveranstaltung eröffnet worden. Zu der Feier mit 650 geladenen Gästen hatte sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt. In dem von dem Software-Milliardär und Mäzen Hasso Plattner gestifteten Bauwerk am Landtag am Alten Markt sollen künftig unter anderem zeitgenössische Werke der DDR-Zeit und der Jahre nach 1989 aus Plattners Kunstsammlung gezeigt werden.

Auf der Gästeliste standen unter anderem auch Microsoft-Gründer Bill Gates, Brandenburgs frühere Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und Matthias Platzeck (beide SPD), der Architekt David Chipperfield und der Regisseur Volker Schlöndorff. Der Potsdamer Moderator Günther Jauch sollte die Laudatio halten.

Mit dem wieder aufgebauten Palais Barberini sei eine weitere Lücke in Potsdams Mitte geschlossen worden, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei der Eröffnungsfeier: "Dieses Juwel im Herzen unserer Landeshauptstadt wird weit über unsere Landesgrenzen hinaus strahlen."