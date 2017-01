Der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Axel Klausmeier, hält die Übernahme der East Side Gallery in die Trägerschaft seiner Stiftung für denkbar. Grundsätzlich würde er einen solchen Schritt begrüßen, sagte Klausmeier in Berlin dem Evangelischen Pressedienst (epd).



Entscheidend seien aber die Rahmenbedingungen, so Klausmeier. So müsse im Vorfeld geklärt werden, welches Areal rund um die etwa 1,3 Kilometer lange Open-Air-Galerie künftig betreut werden soll und wer die Kosten für Instandhaltung und Bildungsangebote trägt. "Alle diese Fragen sind zwingend miteinander verbunden, wenn man angemessen über den historischen Ort und seine Bedeutung informieren will."