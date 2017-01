Herr Claus, Fritz Langs “Metropolis“ feiert sein 90-Jähriges. Wie viele Filme kennen Sie, bei denen genau das gemacht wird: Fans und Kritiker feiern runde Jubiläen wie runde Geburtstage?



Oh, das hat in den letzten Jahren zugenommen - vor allem seit dem "Star Wars"-Hype. Aber da feiert eher die Industrie und freut sich darüber, noch mehr Geld zu verdienen. Aber echte Film-Fans haben sogar schon Jubiläums-Feten zu Klassikern wie "Casablanca" und "Some Like It Hot" steigen lassen. Wer möchte seiner Ingrid Bergman nicht mal ganz tief in die Augen schauen und mit seiner Marilyn im Schlafwagen unterwegs sein?! Doch die Regel ist das nicht.