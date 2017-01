Vor Eröffnung am Freitag - Museum Barberini wirbt mit Street Art um Berliner Kunstfans

16.01.17 | 13:40 Uhr

Das neue Potsdamer Museum Barberini eröffnet am Freitag mit viel Prominenz, darunter Angela Merkel und wohl Bill Gates. Auch Berliner Kunstinteressierte werden umworben - mit zwei riesigen Street-Art-Gemälden an Hausfassaden in Friedrichshain und Mitte.

Die Spannung unter den Kunstfreunden steigt: Am Freitag eröffnet das neue Museum Barberini in Potsdam. Die britische Zeitung "The Guardian" hat die Eröffnung jüngst sogar in die Top 10 der Museumsneueröffnungen in diesem Jahr gehoben - noch vor dem neuen Louvre in Abu Dhabi oder dem Institute of Contemporary Art in Los Angeles, das im Herbst seine Türen öffnen soll. Zur Potsdamer Eröffnung werden zahlreiche prominente Persönlichkeiten erwartet. So ist neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch Bill Gates angekündigt, wie die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" am Samstag berichteten. Der Microsoft-Gründer habe dem Museum ein Werk aus seiner privaten Sammlung als Leihgabe zur Verfügung gestellt, hieß es.

Die Fassadenbilder haben einen Maßstab von 100 zu 1.

Zweites Wandmotiv wird am Dienstag enthüllt

Für Besucher wird das von Software-Milliardär und Kunstmäzen Hasso Plattner gestiftete Museum erstmals am Samstag zugänglich sein. In der Eröffnungsschau "Klassiker der Moderne" werden 60 berühmte Gemälde gezeigt, etwa von Edvard Munch, Emil Nolde und Max Liebermann. Eine zweite Schau widmet sich den Impressionisten mit Bildern von Claude Monet und Pierre-Auguste Renoir. Damit auch viele Berliner Kunstkenner den Weg nach Potsdam finden, wird derzeit in der Hauptstadt kräftig die Werbetrommel gerührt. So hat eine Berliner Agentur jüngst Berliner Street-Artists beauftragt, zwei großflächige Wandbilder zu entwerfen. Im Agentur-Jargon heißt es dann auch gleich, es handele sich bei den Werbebildern um die zwei "größten Eintrittskarten der Welt". Ein Bild soll eine Interpretation des Werks "Weißer Klang" des russischen Malers Wassily Kandinsky darstellen. Es ist seit wenigen Tagen in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte zu sehen. Das andere temporäre Bild befindet sich gegenüber der East-Side-Gallery im Stadtteil Friedrichshain, ist aber noch verhüllt. "Es zeigt 'Die Brücke" des impressionistischen Malers Gustave Caillebotte und wird am Dienstagmorgen ab 7 Uhr enthüllt", sagte Stefan Hirtz von der Agentur Artefakte, die für die Kampagnenkommunikation verantwortlich ist, rbb|24 am Montag.



App soll zeitgleich mit der Museumseröffnung an den Start gehen

Das neue Kulturhaus will aber nicht nur Ausstellungsraum sein, sondern auch Kunst multimedial vermitteln. So soll am Freitag eine Museums-App an den Start gehen, mit der User viele der Gemälde bereits im Vorfeld auf dem Smartphone anschauen können. Vor Ort können sie sich dann mit einem Audio-Guide - eingesprochen von TV-Moderator Günter Jauch - durch das Privatmuseum führen lassen. Außerdem wurde ein Auditorium mit einer großen Medienwand eingerichtet, auf der Filme und Fotos zu den Ausstellungen gezeigt werden. Auch plane man Konzerte, Vorträge und Lesungen zu Themen aus der Bildenden Kunst, Literatur und Musik. Den Auftakt macht im März eine Konzerteihe mit der Kammerakademie Potsdam. Und auf die jüngeren Besucher zielt das Projekt "Kinder führen Kinder", bei dem Schüler einmal im Monat anderen Kindern ihre Lieblingsbilder aus der Impressionismus-Ausstellung vorstellen.

Am Montag, den 16. Januar (ab 21:03 Uhr) können Sie bei Antenne Brandenburg ein Interview mit der Direktorin des Museum Barberini, Ortrud Westheider, hören.



Prachtvolles Museum Barberini

Über 250 Jahre ist es her, dass Friedrich II. das Palais Barberini nach dem Vorbild eines römischen Palastes errichten ließ. Jetzt ist die Schaufassade am Alten Markt wiedererstanden: als Replik mit prächtigen Sandsteinsäulen, breiter Hofdurchfahrt und einem von Vasen bekrönten flachen Dach. Der Neubau ist ein Privatmuseum, gestiftet vom Softwareentwickler Hasso Plattner.

Bei der Gestaltung der 17 Säle orientierten sich die Architekten an der Berliner Gemäldegalerie, die das Büro Hilmer, Sattler und Albrecht vor 20 Jahren entworfen hatte.

Verantwortlich für das derzeitige Ausstellungsprogramm ist die Direktorin Ortrud Westheider. Sie zeigt Werke aus der Privatsammlung Hasse Plattners von Klassischer Moderne bis zeitgenössischer Kunst, aber auch andere wechselnde Leihgaben.



Den Auftakt macht die Ausstellung "Klassiker der Moderne", die Werke wie "Faded Air" von von Joan Mitchel zeigt.

Auch Werke von Max Liebermann sind zu sehen, hier: "Die Blumenterrassen im Wannseegarten nach Süden" von 1921.

Edvard Munchs berühmtestes Gemälde ist "Der Schrei", aber auch die "Frau vor dem Spiegel" von 1892 kann sich sehen lassen.



Auch Gustave Caillebottes "Die Brücke von Argenteuil und die Seine" von 1883 zieht den Betrachter in seinen Bann. Diese und viele weitere Werke sind vom 23.Januar bis 28.Mai im Museum Barberini zu sehen. Weitere Bildergalerien.

Play Pause Fullscreen