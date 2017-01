Das erste Engagement als Schauspieler hatte der 1966 in Bautzen geborene Mime, der Darstellende Kunst an der Hochschule "Ernst Busch" in Berlin studierte, am Berliner Theater der Freundschaft. Mitte der 90er Jahre gehörte er dem Ensemble des Stadttheater Cöpenick an, wo auch seine ersten Regiearbeiten entstanden. Es folgten Engagements an verschiedenen Landestheatern als Schauspieler, Regisseur und Mitglied der Schauspielleitung. Zur Spielzeit 2000/2001 übernahm André Nicke die Leitung des Stadttheaters Cöpenick. Seit 2015/16 arbeitet er freiberuflich als Regisseur, u.a. an den Uckermärkischen Bühnen. Dort inszenierte er ein Jugendstück und das Songdrama "Ewig jung".

Bei Antenne Brandenburg vom rbb spielte Andrè Nicke jahrelang die Rolle des Alten Fritz in der Comedy "Friedrich der II. - der Große! - und der Müller von Sanssouci".