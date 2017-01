Mit Tiermasken vor symbolischen Gräbern - PETA protestiert bei der Fashion Week halb nackt

17.01.17 | 14:07 Uhr

Während die Fashion Week in Berlin Mitte eröffnete, hat draußen die Tierschutzorganisation Peta protestiert. Bei Minus vier Grad trugen die Aktivistinnen fast nichts - außer Dessous und Tiermasken. Sie wollen zeigen, dass für Pelz, Leder und Wolle Tiere grausam getötet werden.

Mit vier aufgestellten Särgen und Tiermasken von Fuchs, Kuh, Schaf und Kaninchen protestieren Aktivisten der Tierrechtsorganisation Peta in Berlin Mitte vor dem ehemaligen Kaufhaus Jandorf - dort hat die Fashion Week dieses Mal seine Zelte aufgeschlagen. Unter dem Motto "Modeopfer - Getötet für Pelz, Leder, Wolle" demonstrierten die Tierschützer am Montag nahezu nackt bei Minus vier Grad Celsius vor symbolischen Tiergräbern und appellierten an die Modeeinkäufer und Verbraucher, sich über das Tierleid zu informieren, das hinter Lederjacken, Wollcardigans oder Kaninchenpelzwesten steckt. Peta setzt sich für die Verwendung rein pflanzlicher oder synthetischer Materialien in der Bekleidungsbranche ein.

Erfolgreiche Designer verzichten auf Pelz und Leder

Frank Schmidt, Fachreferent für Tiere in der Bekleidungsindustrie bei Peta, sagte vor der Protestaktion: "Jedes Jahr werden Millionen Füchse, Schafe, Kühe oder Kaninchen qualvoll getötet, um aus ihren Häuten und Haaren Mode herzustellen." Verbraucher und Modeunternehmen könnten Millionen Tieren das Leid auf Pelzfarmen, in Megaställen und Schlachthäusern ersparen, wenn sie sich für Jacken, Pullover und Accessoires aus veganen Textilfasern entschieden, so Schmidt weiter. Peta weist darauf hin, dass es heutzutage Innovationen wie Leder aus Ananasblättern oder Pilzen gebe. Viele Designer arbeiteten schon mit tier- und umweltfreundlichen Alternativen zu tierischen Produkten oder nutzen 3D-Drucker. Auch international und national erfolgreiche Modedesigner wie Hugo Boss, Calvin Klein und Tommy Hilfiger hätten pelzfreie Kollektionen entworfen. Die preisgekrönte Designerin Stella McCartney verwendet demnach gar kein Leder.

Schafe in Chile blutig geschoren

Peta hatte im vergangenen Jahr Undercover-Recherchen veröffentlicht, die das Leiden von Tieren für die Modeproduktion Thema hatten. Es ging um das Leiden von Kühen für Leder in Brasilien, um die blutige Schur und Tötung von Schafen für Wolle in Chile, das Leiden der Krokodile und Strauße für Exotenleder sowie die qualvolle Haltung von Tieren auf Pelzfarmen in den USA und China.