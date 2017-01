In 10 Tagen eröffnet Potsdams neues Kulturhaus

Museums-App und Audio-Guide: Wenn das Museum Barberini in Potsdam am 23. Januar seine Türen öffnet, können die Besucher nicht nur Gemälde der Klassischen Moderne anschauen - die Ausstellungen werden auch multimedial begleitet.

Wollten Sie schon immer mal von Günter Jauch durchs Museum geführt werden? Ab dem 23. Januar geht das. Für das neue Museum Barberini in Potsdam hat der Fernsehmoderator den Audio-Guide eingesprochen und erklärt neben Gemälden des Impressionismus auch DDR-Kunst und abstrakte Malerei.

Neu-Eröffnung in Potsdam

Museumsdirektorin Ortrud Westheider sagte der rbb-Radiowelle Antenne Brandenburg, das Museum Barberini habe den Anspruch, Kunst multimedial zu vermitteln. Dafür sei der "Barberini-Guide" das wichtigste Mittel: eine Museums-App, mit der User viele der Gemälde bereits im Vorfeld des Besuchs auf dem Smartphone angeschauen können.

Die neue App wird zeitgleich mit dem Museum am 23. Januar an den Start gehen. Im Moment ist im Appstore von Apple und im Google Play Store bereits die "Barberini App" verfügbar, die Informationen zu Geschichte und Architektur des Museum Barberini bietet. Auch ein virtueller 360-Grad-Rundgang durch das Gebäude ist in der App möglich.