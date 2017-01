Rolf Schroeder Berlin Donnerstag, 19.01.2017 | 02:42 Uhr

@ #1: Robert, was sind denn "einfache Touristen"? Ich habe bei den meisten Leuten auf 'Yolocaust' den Eindruck, dass die von der Shoah schon gehoert haben sollten und auch verstehen, dass dieses Denkmal auf genau dieses millionenfache Verbrechen Bezug nimmt.

Denkmale koennen durchaus Friedhoefen aehneln: Beides sind Orte, wo sich lebende Menschen der Toten erinnern. Am Holocaust-Mahnmal vor allem all jener Toten, denen von Antisemiten auf furchtbarste Weise das Leben geraubt wurde. Aber auch der Mordmaschinerie und der Taeter.

An solchen Orten kann man Fotos machen - doch Jonglage, Kussmund und Fun-Posen zwischen Grab-Denkmalen Ermordeter fuehlen sich fuer mich grundfalsch an. Daher ist das Projekt von Hrn Shapira drastisch - aber traegt hoffentlich bei uns allen ein wenig dazu bei, an Denkmalen das Denken (und Fuehlen) wieder zu aktivieren.



Fuer schlichte Lebensfreude brauchen wir offenbar noch mehr andere Orte in der Stadt. Aber das ist ein anderes Thema.