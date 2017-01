Nach vier Jahren ist es endlich wieder soweit: Der Liedermacher und Kabarettist Rainald Grebe legt ein neues Soloprogramm vor. "Das Elfenbeinkonzert" ist ein langer Abend, der emotional in die Extreme geht. Von Andreas Göbel

Anlass für den Titel des Abends ist eine Einladung. Eine Bekannte, die beim Goethe-Institut der Elfenbeinküste gearbeitet hat, bat Rainald Grebe, sie zu besuchen und dort aufzutreten. Grebe hat die Einladung angenommen und sich dann den Kopf zerbrochen, was er musikalisch mitbringen könnte.

Was kennt man möglicherweise nicht in der Elfenbeinküste? Deutsche Volkslieder? Oder das Mittelalter? Auf einer großen Leinwand bei der Premiere in den Berliner Wühlmeisen sieht man Videos, wie er schließlich mit Jugendlichen der Elfenbeinküste Lieder singt: "Atemlos" von Helene Fischer und seine eigene "Brandenburg"-Hymne.