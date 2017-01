Video: rbb | 26.01.2017 | Marc Langebeck

rbb-Aktion #Meine Entdeckung - Rainald Grebe gibt Konzert im Autohaus in Schwedt

27.01.17 | 19:29 Uhr

Rainald Grebes Brandenburg-Lied ist so bekannt, dass er es eigentlich nicht mehr auf Konzerten spielt. Für die rbb-Aktion "Meine Entdeckung" hat er eine Ausnahme gemacht und sang im berühmten Autohaus in Schwedt - auch in Erinnerung an Achim Mentzel.



Sein Brandenburg-Lied ist legendär, und mit ihm die Liedzeile: "Im Adlon ist Brad Pitt und der Washington, Denzel! Im Autohaus in Schwedt ein Achim Mentzel!" Jetzt lud Rainald Grebe zu einem kleinen, exklusiven Konzert zwischen Neuwagen in genau dieses Autohaus. Mit dabei waren rbb-Zuschauer, die Tickets für diesen besonderen Gig bei der rbb-Programmaktion "Meine Entdeckung" gewonnen hatten.

Im roten Sportwagen weiter nach Frankfurt/Oder

Bevor Rainald Grebe sich ans Klavier setzte, schilderte er in einem Gespräch mit dem rbb (Video im oberen Bild), was die Zuschauer an jenem Abend von ihm erwarten konnten. Gewohnt ironisch plauderte er über "seine Deals" für Konzerte, die er sich teuer von Firmen bezahlen lasse. Für den Auftritt in Schwedt hätte er einen roten Sportwagen ausgehandelt, mit dem er am gleichen Abend noch nach Frankfurt/Oder fahren wollte, wo er einen weiteren Auftritt hatte. Tatsächlich fuhr er in einem roten Ford Mustang zu Konzertbeginn ein und gab zunächst den Achim Mentzel mit Perücke, Bart und rhythmisch klatschend. Beim Auftritt im Autohaus konnte er natürlich nicht auf sein Brandenburg-Lied verzichten, obwohl er es bei anderen Konzerten eigentlich nicht mehr spiele, wie er weiter sagte. Für den Abend in Schwedt hätte er das Stück extra nochmal geprobt.

Meine Entdeckung 03. - 27.01.2017 - Meine Entdeckung Ob Kultur, Sport, Politik oder Wissenschaft - Das rbb Fernsehen hat für Sie die tollsten Aktionen in ganz Berlin und Brandenburg organisiert.

Seenplatte mit Obstplantage in der Uckermark gekauft

Und überhaupt verbindet Rainald Grebe mit Brandenburg inzwischen mehr als nur dieses Lied. Er habe sich eine Seenplatte mit Obstplantage in der Uckermark gekauft. Außerdem ist er auch Besitzer eines Hauses, das er explizit nicht als Wochenend-Rückzugsort bezeichnen wolle, weil er ja am Wochenende immer auf Tour sei. Das Haus in der Uckermark bedeute für ihn: "Ruhe im Karton", so Grebe. Die könne er genießen und die Nachbarn würden ihn auch nicht anfeinden.

Die rbb-Aktion "Meine Entdeckung" verschaffte Zuschauern die Möglichkeit einmal mit Henry Hübchen und Michael Gwisdek über den roten Teppich zu spazieren, mit Olympiasiegerin Britta Steffen um die Wette zu schwimmen oder sogar eine Operation im Unfallkrankenhaus mit zu erleben: Das rbb Fernsehen führte sein Publikum an mehr als 50 ungewöhnliche Orte mit ungewöhnlicher Begleitung.