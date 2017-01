Das neue Museum Barberini steht auch nach dem langen Eröffnungswochenende hoch in der Besuchergunst. Am Montag, beim Start in den Normalbetrieb des Hauses in Potsdams historischer Mitte, gab es erneut eine Schlange von Interessierten.

Natürlich sei diese bei Weitem nicht so lang wie am Wochenende, könne sich aber sehen lassen, meinte eine Sprecherin. Am Samstag, als Neugierige kostenlos einen ersten Blick in das Haus werfen konnten, wurden in rund vier Stunden 1.800 Menschen gezählt.