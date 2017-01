Schauspieler Michael Gwisdek wird 75 - "Ich komme gar nicht dazu, Rentner zu sein"

14.01.17 | 09:47 Uhr

Michael Gwisdek gilt als einer der Großen unter den ehemaligen DDR-Darstellern - auch nach der Wende hat er eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Er brilliert durch komödiantisches Talent, genauso wie durch Ernsthaftigkeit: Am Samstag wird der rastlose Schauspieler 75 Jahre alt.

Der Schauspieler und Regisseur Michael Gwisdek wird am Samstag 75 Jahre alt – aber mit dem Ruhestand will er nichts zu tun haben. Eigentlich habe er vor zwei Jahren aufhören wollen, sagte er in einem Interview mit der Deutschen Presse Agentur. Doch jetzt bekomme er so viele spannende Angebote - er käme gar nicht dazu, Rentner zu sein. Die Filmfans freuts. In mehr als 100 Filmen hat Gwisdek mitgespielt, sein neuester kommt am 26. Januar in die Kinos – "Kundschafter der Friedens" ist eine Komödie von Robert Thalheim. Erzählt wird die Geschichte früherer DDR-Spione, die vom ehemaligen Erzfeind, dem Bundesnachrichtendienst, noch einmal zu einem großen Auftrag losgeschickt werden. Gwisdek spielt Jaecki – den verschrobenen, leicht trotteligen Tüftler der Truppe. Mit dabei werden Henry Hübchen, Winfried Glatzeder und Thomas Thieme sein.

Idol der Unangepassten

Gwisdek wurde 1942 als Gastwirtssohn in Berlin-Weißensee geboren. Über seinen Drang auf die Bühnen und vor die Kamera sagte Gwisdek dem Tagesspiegel einmal: "Ich habe das von meinem Vater. Er war als Kneiper in Lichtenberg berühmt, ein richtiger Entertainer. Für einen Lacher hätte er seine Oma verkauft: Das ist das Grund-Gen eines Schauspielers." Die nötige Lebenserfahrung, um glaubhaft Charaktere verkörpern zu können, sammelte Gwisdek auf vielen Stationen: Nach der Schule machte er auf Drängen der Eltern zunächst eine Ausbildung in der Gebrauchswerbung. Ein Jahr war er bei der HO Lebensmittel Berlin-Mitte als Plakatmaler und Dekorateur tätig. Später arbeitete er als Vertreter für Kochendwasser-Automaten, als Leiter eines Jugendclubs und als Verlader in einer Spezialbrigade im Transformatorenwerk Oberspree - er nannte das seinen "Bitterfelder Weg", als Künstler in der Produktion. In der DDR spielte er zunächst an verschiedenen Theatern, dann auch immer mehr in Kino-Filmen. 1988 veröffentlichte er sein Regiedebut "Treffen in Travers", darin seine damalige Frau Corinna Harfouch und er in den Hauptrollen. In dem Film kritisierte er die Ausgrenzung Andersdenkender in der DDR. Gwisdek wurde mit dem Film zum Idol jener, die sich nicht mehr anpassen wollten. Aus der Ehe mit Corinna Harfouch stammen zwei Söhne, die beide ebenfalls Künstler wurden, Schauspieler und Komponist. Heute lebt Gwisdek in einer umgebauten Datsche in der Schorfheide, mit seiner zweiten Frau, der Drehbuchautorin und Schriftstellerin Gabriela.

Woidke nennt ihn "Original mit Herz und Schnauze"

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) würdigte Gwisdek zu seinem 75. Geburtstag als "Original mit Herz und Schnauze". Der Schauspieler habe sowohl in der DDR als auch im vereinten Deutschland ein Millionenpublikum begeistert, sagte Woidke bereits am Freitag. "Ein Alleskönner, der sowohl in komischen als auch in melancholischen Rollen glänzt." Auch als Regisseur habe sich Gwisdek internationales Renommee erworben. "Ihr Können ist beeindruckend und hat Ihnen einen Platz im Herzen von sehr vielen Menschen gesichert", erklärte Woidke in einem persönlichen Glückwunschschreiben.

"Komödie ist das Schwerste"

Gwisdek ist einer der profiliertesten und beliebtesten derjenigen Darsteller aus der ehemaligen DDR, die auch nach der Wende erfolgreich waren. "Komödie ist das Schwerste", sagt er. "Aber ich bin nicht festgelegt. Charakterdarsteller würde ich gerne genannt werden." Tatsächlich ist die Bandbreite des Schauspielers groß - vom Vater-Tochter-Drama "Das Lied in mir" mit Jessica Schwarz bis zur Tragikomödie "Oh Boy" mit Tom Schilling.



Nach dem Fall der Mauer erfüllte sich Gwisdeks Traum, über den roten Berlinale-Teppich zu gehen: Für seine Darstellung in Andreas Dresens Film "Nachtgestalten" wurde Gwisdek 1999 auf der 49. Berlinale mit einem "Silbernen Bären" ausgezeichnet. Er spielt darin einen schrulligen Geschäftsmann, der sich eines obdachlosen Jungen annimmt.

Spielwütiger und Koi-Liebhaber

Immer wieder übernahm der große, hagere Mann mit den scharfen Zügen Rollen in deutschen Kinoproduktionen: Er drehte unter anderem mit Leander Haußmann ("Herr Lehmann"), Wolfgang Becker ("Good bye, Lenin!"), Oskar Roehler ("Elementarteilchen") und Bruno Edel ("Der Baader Meinhof Komplex"). Den meisten Zuschauern aber dürfte Gwisdek aus dem Fernsehen bekannt sein: Dort spielte er in vielen Krimi-Reihen mit, dem "Tatort", "Bella Block", "Donna Leon" und "Der Bulle von Tölz" zum Beispiel. Wenn er dann doch mal zuhause ist, widmet sich Gwisdek seit einiger Zeit besonders gerne seinen Koi-Fischen - auf seinem Grundstück baue er Wasserfälle und Teiche. "Einen Teich habe ich ganz ans Haus angebaut, damit ich am Frühstückstisch das Fenster aufmachen und eine Hand in den Teich hängen lassen kann - dann kommen die ganzen Kois und ich kann sie streicheln", sagt er. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich eine Minute in meinem Leben langweile."