Dreharbeiten zur Actionkomödie "Hot Dog" - Schweiger und Schweighöfer drehen bei Neuruppin

05.01.17 | 15:42 Uhr

Til Schweiger und Matthias Schweighöfer befreien in Brandenburg die Tochter des moldawischen Botschafters: Das ist der Plot des Films "Hot Dog", der gerade bei Neuruppin, aber auch in Berlin gedreht wird.



Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin bekommt in diesen Tagen prominente Gäste. Til Schweiger (53) ist in Uniform unterwegs, ebenso Matthias Schweighöfer (35). Auch Heino Ferch, Samuel Finzi und Lisa Tomaschewsky sind im Filmteam von "Hot Dog", dessen Dreharbeiten in Brandenburg am Donnerstag begonnen haben.



Ein Netz aus Intrigen muss zerschlagen werden

Die Story handelt von einer entführten Tochter des moldawischen Botschafters in Brandenburg. Schweighöfer und Schweiger wollen sie im Alleingang befreien.



Auf Gut Hesterberg bei Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) drehen die beiden derzeit Szenen für ihre neueste Actionkomödie. In dem Streifen verkörpert Schweiger einen ehemaligen GSG 9-Polizisten, der seine Konflikte am liebsten per Faust löst. Schweighöfer gibt einen bedächtigen Wachmann. Nach Angaben der Produktionsfirma Pantaleon zerschlagen sie ein Netz aus Intrigen, denn hinter der Entführung steckt vielmehr als eine plumpe Lösegeldforderung.



Auch Berliner Schauplätze

Regie führt Torsten Künstler. Co-Stars neben Schweiger und Schweighöfer sind Heino Ferch (53), Samuel Finzi (50) und Lisa Tomaschewsky (28). Zum Jahresende soll "Hot Dog" in die deutschen Kinos kommen. Gedreht wird in diesem Monat auch noch in Berlin.

Gefördert wird der Film durch das Medienboard Berlin-Brandenburg und den FFF Bayern.