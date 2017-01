Shahak Shapira stellt seine "Yolocaust"-Aktion am Holocaust-Gedenktag ein. Die meisten Menschen, die Selfies vom Holocaust-Mahnmal in Berlin auf ihren sozialen Kanälen geteilt hatten, haben sie offenbar gelöscht. Damit habe er sein Ziel erreicht.

Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag am Freitag hat der Künstler Shahak Shapira sein Projekt "Yolocaust" beendet. Shapira hatte Selfies, die auf dem Berliner Stelenfeld des Holocaust-Mahnmals aufgenomen worden waren, mit Bildern aus den deutschen Vernichtungslagern verknüpft. Eine Sprecherin sagte am Freitag, der Autor habe die Fotos nach einer Woche aus dem Netz genommen. Die Seite hätten mehr als 2,5 Millionen Menschen gesehen.

So habe ihm ein junger Mann, der ein Bild mit dem Titel "Auf toten Juden herumhüpfen" ins Netz gestellt hatte, sich dafür entschuldigt. "Ich wollte niemanden beleidigen. Nun sehe ich meine eigenen Worte in den Nachrichten", habe er geschrieben. Shapira schreibt weiter, mit seiner Aktion habe er "unsere Erinnerungskultur" hinterfragen wollen. Fast alle betroffenen Nutzer hätten die Botschaft verstanden.

Auf "Yolocaust" dokumentiert Shapira einige der Rückmeldungen, darunter auch eine E-Mail eines Mannes, dessen Selfie er verwendete und der sich daraufhin bei ihm meldete: "Ich bin der Typ, der dich, wie ich gerade las, zu Yolocaust inspiriert hat", heißt es in der E-Mail. "Ich habe gesehen was meine Worte ausgelöst haben. Das ist verrückt, und es ist nicht das, was ich wollte." Für ihn sei diese E-Mail der beste Weg, das Projekt abzuschließen, sagte Shapira.

Der jüdische Künstler, der in Israel geboren ist und in Berlin lebt, hatte am 18. Januar das Internetprojekt "Yolocaust" veröffentlicht. Dafür kombinierte er Selfies am Holocaust-Mahnmal mit Bildmaterial aus Vernichtungslagern. Die Selfies habe er alle öffentlich zugänglich auf sozialen Netzwerken gefunden, schrieb Shapira auf der gleichnamigen Seite. Sie stammten zumeist von jungen Touristen. Bewegte man den Mauszeiger über die Bilder, wurden die Protagonisten in Bilder aus Vernichtungslagern montiert. So hüpften, turnten und tanzten die Touristen nicht mehr auf dem Mahnmal herum, sondern optisch auf ermordeten Opfern der Nazis.