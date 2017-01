Der amerikanische Erfolgsautor Paul Auster (69) stellt seinen neuen Roman "4 3 2 1" in Berlin vor. Der rbb lädt für den 13. März zu einer Lesung in seinen Großen Sendesaal im Haus des Rundfunks. Radioeins vom rbb , das die Veranstaltung in Kooperation mit dem Literarischen Colloquium Berlin und dem Rowohlt Verlag präsentiert, wird die Veranstaltung ab 20 Uhr live und in voller Länge übertragen.

In Austers 1.400 Seiten umfassendem Opus Magnum geht es um einen 70-jährigen Mann, dessen Lebensgeschichte mit prägenden Ereignissen der amerikanischen Nachkriegsgeschichte - der Kennedy-Regierung, der Präsidentschaft von Lyndon Baines Johnson und der Bürgerrechtsbewegung - verflochten wird. Auster zeigt sich in " 4 3 2 1" als erzählender politischer Chronist der USA. Als solcher hatte er im letzten Wahlkampf immer wieder dezidiert Stellung gegen Donald Trump bezogen.

Paul Auster gilt als einer der Weltstars der Gegenwartsliteratur. Der in New York lebende Autor, der in den 1990er Jahren einmal ein Jahr lang in Berlin wohnte, wird Anfang Februar 70 Jahre alt. Er wurde für sein vielschichtiges Werk (u.a. "New York-Trilogie") immer wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt.