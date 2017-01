Die Geschichte des "stillen Örtchens" von der Antike bis in die Gegenwart ist von Dienstag an in der Burg Storkow (Oder-Spree) zu erleben. Unter dem Titel "Drauf geschissen" werden bis zum 12. Februar 2018 rund 200 Exponate gezeigt - vom Nachttopf bis zur aufwendig bemalten Porzellanschüssel.

Viele der Ausstellungsstücke stammen aus der Sammlung der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsens GmbH. Eine japanische Firma steuerte zudem einige der modernsten Modelle auf dem Toilettenmarkt bei - Konstruktionen mit Sitzheizung, Radio oder Fernsehen und Massagefunktion. Zweimal im Monat soll es "öffentliche Stuhlgänge" geben: unterhaltsame Führungen durch die Ausstellung.