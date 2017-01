Er hat Til Schweigers erfolgreichste Filme produziert: "Knockin' on Heaven's Door", "Keinohrhasen" oder "Honig im Kopf". Jetzt hat Produzent Tom Zickler gemeinsam mit Christoph Fisser, dem Vorstandschef des Studios Babelsberg, eine neue Produktionsfirma gegründet. Das teilte eine Sprecherin des Studios am Freitag mit.

Der Name der neuen Firma verspricht viel: Die "Traumfabrik Babelsberg" will deutsche Filme produzieren - in Eigen- und Koproduktion. In den vergangenen Jahren hatte das Studio Babelsberg ausschließlich als Dienstleister für internationale Filmproduktionen gearbeitet.