Die Tragikomödie "Toni Erdmann" der Berliner Regisseurin Maren Ade ist bei der Verleihung zum Golden Globe leer ausgegangen. Der us-amerikanische Filmpreis wurde in der Nacht zum Montag in Los Angeles vergeben. "Toni Erdmann" war in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" nominiert, diesen Preis gewann jedoch der französische Film "Elle" von Regisseur Paul Verhoeven.

Der Film hatte erst am Samstag beim Europäischen Filmpreis im polnischen Breslau (Wroclaw) in fünf Kategorien gewonnen: als bester Film, für die beste Regie, für das beste Drehbuch (Ade) und für die besten Hauptdarsteller (Sandra Hüller und Peter Simonischek).

Großer Gewinner der Golden Globe-Verleihungen war jedoch die Musical-Romanze "La La Land", die gleich sieben der begehrten Filmpreise abgeräumt. Bei der Gala bekam der Hollywood-Streifen am Sonntagabend unter anderem den Hauptpreis in der Kategorie Musical/Komödie und für die beste Regie. Auch die Hauptdarsteller Ryan Gosling und Emma Stone wurden als beste Darsteller in einer Komödie oder einem Musical ausgezeichnet.

Als bestes Drama wurde "Moonlight" über einen schwarzen und schwulen jungen Mann in den USA ausgezeichnet. Der Film von Regisseur Barry Jenkins war mit sechs Nominierungen ins Rennen gegangen, bekam letztlich aber nur diesen einen Preis.

Die Trophäen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 8. Januar in Beverly Hills in 25 Film- und Fernsehkategorien verliehen.