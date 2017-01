Video: Trailer zu "Update - auf Augenhöhe" | 27.01.2017 | Sally Musleh Jaber

Doku-Film über Geflüchtete und Einheimische - Wiedersehen auf Augenhöhe

27.01.17 | 12:24 Uhr

Als sich Anna und Mohammed zum ersten Mal treffen, wissen sie nichts voneinander. Sally Musleh Jaber hat diese und andere Begegnungen zwischen Geflüchteten und Einheimischen arrangiert. In ihrem neuen Dokumentarfilm treffen sie sich nun wieder.

In der 2016 im rbb Fernsehen gezeigten Dokumentations-Reihe "Auf Augenhöhe" der Autorin Sally Musleh Jaber begegneten sich Fotografen, Musiker, Handwerker, Köchinnen, Studentinnen und Lehrer. Sie stammen aus Deutschland - und aus Syrien und dem Irak. Sie alle finden heraus, dass sie viel mehr verbindet als ihr Hobby oder ihr Beruf. Vier der Paare, die sich so kennengelernt haben, kommen in dem Dokumentarfilm "Update - ein Wiedersehen auf Augenhöhe" an einem Spätsommertag erneut zusammen. Das Eis ist längst gebrochen, die Neugierde aufeinander sogar noch gewachsen - und auch der Mut, noch offener und persönlicher miteinander umzugehen. "Update - ein Wiedersehen auf Augenhöhe" läuft am 28. Januar 2017 um 18 Uhr im rbb-Fernsehen.

Mohammed zeigt seine tänzerische Seite

Mohammed aus dem Irak

Einer der Protagonisten ist der 45-jährige Mohammed Ali aus dem Irak. Er traf damals in der vierten Folge von "Auf Augenhöhe" die gebürtige Italienerin und Wahlberlinern Anna Rossetti. Die beiden Lehrer verbrachten den Tag im Botanischen Garten in Berlin und aßen gemeinsam in einem Restaurant in Kreuzberg. Damals erzählte Mohammed Anna, dass er als Homosexueller im Irak nicht er selbst sein konnte - der Grund warum er geflohen ist. Er schenkte Anna sein "Ticket in die Freiheit", das Ticket, mit dem er als Flüchtling zum griechischen Festland weiterreisen durfte. In "Update - Ein Wiedersehen auf Augenhöhe", dem Finale der Serie, erzählt Mohammed, was seit dem ersten Treffen in April 2016 passiert ist. Wie schon in der Serie gewährt er wieder einen emotionalen Einblick in sein Leben und entwaffnet mit seiner Leichtigkeit und mit seinem Optimismus.

Mariana im Gespräch mit Tino, Anna und Janina (v.l.)

Mariana aus Syrien

Auch die 24-jährige Mariana Karkoutly aus der zweiten Folge von "Auf Augenhöhe" ist dabei. Die Syrerin aus Damaskus traf damals die Kölnerin Janina Bößert an einem verschneiten Wintertag. Während des Schlittschuhfahrens hatten sich die zwei Studentinnen auf Anhieb sehr viel zu sagen. Mariana macht ihren Master in Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession und studiert Sozialwissenschaften. Sie leistet Flüchtlingshilfe in Notunterkünften und entwickelt Sprachkurse für Geflüchtete. Sie wartet immer noch auf den Bescheid ihres Asylantrags. Beim Wiedersehen sind Mariana und Janina trotz Meinungsunterschiede wieder auf einer Wellenlänge. Und sie trauen sich, noch offener und kritischer über Stereotypen und Vorurteile zu reden.

Wiedersehen in Oberschöneweide

In den Räumlichkeiten des KAOS (Kreative Arbeitsgemeinschaft Oberschöneweide) tauschen sich die Protagonisten über ihre persönlichen Erfahrungen aus. Über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Kulturen, über witzige und peinliche Missverständnisse. Es ist ein Film über Offenheit, der in Rückblenden die ersten Begegnungen aus "Auf Augenhöhe" zusammenfasst. Am Ende des Films wirft das Konzert der Band The Trouble Notes auch einen Blick in die Zukunft: Ein Film über das Abenteuer des Kennenlernens. Wer die Protagonisten vor der Ausstrahlung gerne ein bisschen kennenlernen möchte, kann sich in der rbb Mediathek alle Folgen der Serie "Auf Augenhöhe" ansehen. Sechs Folgen, Januar bis Juni 2016, rbb Fernshen, Himmel und Erde.

