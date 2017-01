Eröffnung des wiederaufgebauten Palais Barberini als Museum - Potsdams jüngstes Kunstmuseum im barocken Kleid

Über 250 Jahre ist es her, dass Friedrich II. das Palais Barberini nach dem Vorbild eines römischen Palastes errichten ließ. Jetzt zieht das Haus am Alten Markt in Potsdam wieder die Blicke auf sich. Von Sigrid Hoff

Ockergelber Sandstein, hohe Säulen, zierliche Balustraden, große Vasen auf dem Dachgesims des Mittelbaus – die neobarocke Fassade am Alten Markt in Potsdam zieht die Blicke auf sich, selbst bei trübem Winterhimmel. Auch die benachbarten Gebäude entlang der Humboldtstraße wurden rekonstruiert, jedoch nur die Fassaden. Das kriegszerstörte Palais Barberini, 1771 von den Architekten Carl von Gontard und Georg Friedrich Unger errichtet, ist am Alten Markt in Potsdam fast originalgetreu wiederauferstanden. Am Freitag wird das Museum im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) offiziell eröffnet, am Samstag ist es im Rahmen des Stadtfestes erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich.

Das Barberini ist der wichtigste Bau am Alten Markt, den Friedrich der Große rund um das Stadtschloss als römische Piazza mit Nachbauten italienischer Architektur konzipierte. Das Stadtschloss wurde bereits 2015 als Brandenburgischer Landtag wiedereröffnet. Mit den Rekonstruktionen der östlichen Platzseite erhält es nun ein angemessenes Gegenüber. Stadtkonservator Andreas Kalesse, ist von dem Ergebnis begeistert: "Diese Bauten erlauben uns einen Blick in die friderizianische Vergangenheit. Wir erleben das Wiedererstehen eines Städtebaus von unglaublicher Qualität und europäischer Bedeutung."

Die Vorgaben der Stadt für den Wiederaufbau des Palais Barberini waren hoch: Als sogenannter "Leitbau" sollten die Fassade zur Markt- und zur Wasserseite an der Havel und die zentralen, sieben Meter hohen Säle im Mittelbau rekonstruiert werden. Pläne eines Investors, das Barberini als Hotel wieder zu errichten, zerschlugen sich. Da kam Software-Entwickler und SAP-Gründer Hasso Plattner mit seiner Idee, im rekonstruierten Palais seine private Kunstsammlung unterzubringen, gerade recht. In drei Jahren, von 2013 bis 2016, entstand das neue Barockpalais nach Plänen des Architekturbüros Hillmer, Sattler und Albrecht. "Wir haben uns auch in der Innenausstattung an barocke Prinzipien angelehnt mit Materialien wie Holzparkett, Terrazzo, Marmor für die Treppenhäuser und Blickachsen durch das ganze Haus", beschreibt Thomas Albrecht den Entwurf.

Denkmalpfleger setzen sich durch

Während der Mittelbau fast originalgetreu rekonstruiert wurde, erlaubten sich die Architekten in den Seitenflügeln, die erst im 19. Jahrhundert hinzukamen, größere Freiheiten. Die Anzahl der Geschosse wurde verringert, die Gestaltung der Fassaden dem zentralen Gebäude angeglichen. Insgesamt sind 17 Säle entstanden, überwiegend über Oberlichtdecken beleuchtet. Einen Blick nach außen erlauben die Öffnungen an den Stirnseiten der Raumfluchten und die hohen Fenster der zentralen Säle zum Alten Markt. Den offenen Arkadendurchgang am Eingang wollten die Architekten ursprünglich verglasen, doch die Denkmalpfleger konnten sich durchsetzen. "Der Platzraum muss hier unter dem Baukörper durchgehen", erklärt Denkmalpfleger Roland Zurkuhlen. "Es war ein hartes Stück Arbeit, das den Planern klar zu machen." Jetzt ist das Foyer erst dahinter verglast. Besucher können es - auch ohne Museumsticket – bis an die Havel passieren.



In traditioneller Handwerkstechnik wurde die einstige Tordurchfahrt mit Säulen und Gewölben dem Original weitgehend angeglichen. Zwei Treppenhäuser führen links und rechts davon in die Ausstellungsetagen. Hinter den rekonstruierten Fassaden verbirgt sich ein mit allen technischen und gestalterischen Finessen ausgestattetes Privatmuseum.

Barberini schließt Lücke in Landeshauptstadt

Zur Eröffnung zeigt das Museum drei Ausstellungen mit Werken aus der Sammlung des Kunstmäzens Plattner, ergänzt durch hochkarätige Leihgaben. "Kunst der Landschaft" heißt eine Schau impressionistischer Kunst mit Arbeiten von Monet über Caillebotte bis Signac. Daneben werden 60 Werke mit Klassikern der Moderne von Liebermann über Munch, Nolde und Kandinsky gezeigt. 20 Arbeiten von Künstlern aus der DDR geben Einblick in einen weiteren Sammlungsschwerpunkt Hasso Plattners und die im Aufbau befindliche hauseigene Sammlung des Museums Barberini. Das Potsdamer Privatmuseum schließt eine Lücke in der Landeshauptstadt, sagt der Kunsthistoriker und Gründer des Potsdamer Kunstvereins, Andreas Hüneke: "Potsdam ist die einzige Landeshauptstadt, die bisher über kein eigenständiges Kunstmuseum verfügte. Es ist ein großartiges Geschenk für die Stadt, die allein nicht in der Lage wäre, ein Museum dieser Bedeutung zu stemmen."

Direkter Nachbar des Museums Barberini ist das Potsdam-Museum, Forum für Kunst und Geschichte, das erst vor wenigen Jahren im Alten Rathaus neue Räume beziehen konnte. Auch wenn sich Sammlungsschwerpunkte, etwa die Kunst aus der DDR, überschneiden, hofft die Direktorin Jutta Götzmann auf künftige Synergieeffekte: "Durch die Besucher, die für das Barberini anreisen, wird sich auch eine stärkere Wahrnehmung unseres Hauses geben." Ortrud Westheider, die Direktorin des Barberini verspricht schon jetzt: "Wenn man sich gut abstimmt, glaube ich, dass die Konkurrenz künftig das Geschäft beleben kann."

Prachtvolles Museum Barberini

Bei der Gestaltung der 17 Säle orientierten sich die Architekten an der Berliner Gemäldegalerie, die das Büro Hilmer, Sattler und Albrecht vor 20 Jahren entworfen hatte.

Verantwortlich für das derzeitige Ausstellungsprogramm ist die Direktorin Ortrud Westheider. Sie zeigt Werke aus der Privatsammlung Hasse Plattners von Klassischer Moderne bis zeitgenössischer Kunst, aber auch andere wechselnde Leihgaben.



In Berlin gibt es schon einen Vorgeschmack auf das Museum. Auf Hauswänden wirbt das Museum Barberini großflächig mit Kunstwerken der Ausstellungen.



Bei der Eröffnung können Besucher sie dann in echt bestaunen. Den Auftakt macht die Ausstellung "Klassiker der Moderne", die Werke wie "Faded Air" von von Joan Mitchel zeigt.

Auch Werke von Max Liebermann sind zu sehen, hier: "Die Blumenterrassen im Wannseegarten nach Süden" von 1921.

Edvard Munchs berühmtestes Gemälde ist "Der Schrei", aber auch die "Frau vor dem Spiegel" von 1892 kann sich sehen lassen.



Auch Gustave Caillebottes "Die Brücke von Argenteuil und die Seine" von 1883 zieht den Betrachter in seinen Bann. Diese und viele weitere Werke sind vom 23.Januar bis 28.Mai im Museum Barberini zu sehen. Weitere Bildergalerien.

