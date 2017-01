Neues Museum Barberini - Plattnerini - und was Sie über Potsdams Kunstbau wissen müssen

20.01.17 | 12:15 Uhr

Sie kennen sich aus mit dem neuen Museum Barberini in Potsdam? Sie irren sich. rbb|24 hilft mit zehn Fakten und Tipps - damit Sie bei der Eröffnung am Freitag auch nach dem zweiten Glas Sekt noch souverän mitreden können.

1. Die ganze Kunstwelt schaut auf Potsdam

Der britische Guardian wählte das Barberini zur wichtigsten Museums-Eröffnung des Jahres – weltweit, wohlgemerkt. Und noch vor dem neuen Louvre in Abu Dhabi oder dem Institute of Contemporary Art in Los Angeles. Als Brandenburger gesprochen: Fühlt sich richtig an, oder?



2. Barberini bringt reichlich Prominenz nach Potsdam

Auf der Eröffnung am Freitag lassen sich hochwichtige Menschen blicken - und damit sind jetzt ausnahmsweise mal nicht die üblichen Verdächtigen (Ministerpräsident, Oberbürgermeister, Museumsgründer) gemeint - die kommen ja sowieso. Nicht zuletzt, um dabei zu sein bei Plattners Verleihung der Ehrenbürgerwürde. Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat es auf die Gästeliste geschafft - und im Schatten der Gemälde und Skulpturen soll sich angeblich auch der Microsoft-Gründer und Kunstmäzen Bill Gates herumtreiben. Die angegraute Rocklegende John Fogerty – in den 1960ern Frontmann der Band "Creedence Clearwater Revival" – soll darüber hinaus ein Konzert geben. Vielleicht dichtet Fogerty dazu ja einen seiner Hits um. rbb|24 schlägt vor: "I wanna know: Have you ever seen the Renoir?" (Wer den CCR-Kracher nicht kennt: YouTube weiß Rat.)



3. Der wohl bekannteste Potsdamer spricht den Audioguide

Apropos Promifaktor: Der Allzweckmoderator und Potsdam-Promi Günther Jauch wird nicht nur die Laudatio halten, sondern künftig auch die Besucher durch die Ausstellung führen. Zugegeben: nicht persönlich. Aber immerhin hat Jauch dem Audioguide seine Stimme geliehen. Allerdings wird der Besucher beim Lauschen auf das bombastische "Tüdelüdelüdelüdelümm", das er aus "Wer wird Millionär?" gewohnt ist, wohl verzichten müssen.



4. Barberini bringt Berlin noch mehr Street Art

Eulen nach Athen tragen 2017: Street Art nach Berlin tragen! Das Museum Barberini wirbt in der großen Nachbarstadt mit zwei Street-Art-Gemälden an Hausfassaden: Mit einer Interpretation des Werks "Weißer Klang" des russischen Malers Wassily Kandinsky in der Brunnenstraße in Mitte - und gegenüber der East-Side-Gallery in Friedrichshain mit "Die Brücke" des impressionistischen Malers Gustave Caillebotte. Doch zum Wesen der Street Art gehört ihre Vergänglichkeit: Die Kunstwerke sollen nur einen Monat lang zu sehen sein.



5. Die Besucher liebten das Museum schon, als es noch leer war

Schon vor der Eröffnung war das Haus ein Besucher-Erfolg: Ganze 24.500 Menschen kamen Ende November zur Woche der offenen Tür – obwohl der Bau vollkommen leer war. rbb|24 wagt vorherzusagen: Wenn erst mal Kunst drin hängt, kann der Louvre einpacken.



Das Museum Barberini lädt in leere Räume

Die Gerüste sind gefallen und geblieben ist das neue Museum Barberini - ein wieder errichtetes Stück Kulturgeschichte im Herzen Potsdams.



Friedrich der Große ließ dort 1771/72 das Palais Barberini als bürgerliches Wohnhaus am Havelufer in direkter Nachbarschaft zum Stadtschloss erbauen.

Mit der Nikolaikirche und dem Alten Rathaus bildete dieses Ensemble lange Zeit das Zentrum der Stadt. Das bei einem Luftangriff im April 1945 fast vollständig zerstörte Gebäude wurde 1948 schließlich abgerissen und seit 2013 neu errichtet.

Nun ist es fast soweit: Das neue, durch die Hasso Plattner Förderstiftung getragene, Museum soll am Montag, den 23. Januar 2017 mit der Ausstellung Impressionismus . Die Kunst der Landschaft seine Türen für Besucher öffnen.

Doch bis dahin können sich Interessierte in den neuen, noch leeren Räumen und Fluren des Museums umsehen.

Vom 28. November bis 4. Dezember 2016, jeweils von 12 bis 21 Uhr können erstmals die Architektur mit der großen Eingangshalle, das Treppenhaus ...

... und die Raumfolgen von innen erlebt werden. Das Museum will die Vorab-Besuchertage auch dazu nutzen, schonmal alle Funktionalitäten seiner neuen Räume zu testen.

Ab Januar 2017 wird es dann ernst: Unter der Leitung von Direktorin Ortrud Westheider, werden Ausstellungen in internationalen Kooperationen zu sehen sein, die einzelne Themen, Künstler oder Epochen vorstellen.

Doch so lange die Museumsräume leer stehen, ist auch der Eintritt frei. Über die Museumswebsite können ab Mitte November 2016 Zeitfenster-Tickets online gebucht werden. Restkarten sind zudem während der Besuchertage an der Museumskasse erhältlich. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen

















6. Das Museum war recht flott fertig

Da können sich der BER und die Elbphilharmonie ein Scheibchen abschneiden. Na gut, der BER ein paar dutzend Scheibchen mehr: Innerhalb von nur drei Jahren hat die Stiftung des Software-Entwicklers und SAP-Gründers Plattner das Gebäude für seine umfangreiche Kunstsammlung errichten lassen. Die Baukosten sind allerdings unbekannt - wer zahlt, darf offenbar auch darüber schweigen.

7. Fast nur edle Materialien verbaut

Gipskarton, Putz drauf, schön drüber gestrichen und fertig ist das Palais? Nichts da - beim Bau das Museums wurden fast nur wertvolle Materialien verwendet: In der Eingangshalle wurde mit Bronze gearbeitet, die Böden sind aus Terrazzo und Sandsteinplatten, Eichenparkett und Wenge-Hölzern. Rechnet man das auf drei Geschosse mit 18 Ausstellungssälen und eine Gesamtfläche von 2.200 Quadratmetern hoch, kommt man auf Baukosten von.... ach nee - was das Palais gekostet hat, hat Plattner ja nicht verraten.

8. Monet, Monet und noch mal Monet

Wer beim Museumsbesuch angeben will und noch etwas Vorbereitungshilfe braucht: Es empfiehlt sich dringend, noch einmal nachzulesen, wer Claude Monet war und was er so gemalt hat. Die erste Ausstellung zum Impressionismus wird 92 Werke umfassen, darunter allein 41 von Monet (aber zum Beispiel auch von Renoir). Also: Monet, war das der mit dem abgeschnittenen Ohr? Nicht? Oh...



9. Perfekte Bedingungen für die Kunstwerke

Die Eremitage in Sankt Petersburg, der Prado in Madrid, dazu private Sammler wie Bill Gates - sie alle verleihen einige ihrer Unikate nach Potsdam. Klar, dass solche Großbesitzer der Kunstwelt das nur tun, wenn ihre Werke auf höchstem Niveau versorgt werden. Das Palais Barberini verspricht perfekte Bedingungen: Temperatur, Feuchtigkeit und Licht können den Kunstwerken nichts anhaben. Jetzt müssen sich nur noch die Besucher benehmen und nicht mit Marmeladenfingern den allzu direkten Kontakt mit Monet und Co. suchen.



10. Das Barberini ist ein Stück neues historisches Potsdam

Potsdam, wie es einmal war, vor der Zerstörung durch alliierte Bomben: Der Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) arbeitet daran, die Mitte der Landeshauptstadt wieder dem historischen Vorbild nachzubauen. Das rekonstruierte klassizistisch-barocke Palais Barberini ist ein weiterer Schritt auf dem Weg dorthin. Insgesamt ist der Plan allerdings höchst umstritten. Denn auch DDR-Gebäude wie das Hotel Mercure sollen dafür weichen - zum großen Ärger vieler Bürger. Wenn Ihnen also im Museum das Kunstwissen ausgehen sollte: Historisierter Kitsch oder Hochgenuss? Die Frage über Potsdams historische Mitte dürfte reichlich neuen Gesprächsstoff liefern.