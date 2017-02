Medienkunstfestival in Berlin

Sie ist immer kompliziert, aber auch immer überraschend und irgendwie Berlin: die "Transmediale". An diesem Donnerstag geht das Medienkunstfestival in seine 30. Ausgabe - wieder im "Haus der Kulturen der Welt", das frisch renoviert wieder eröffnet.

Wo verlaufen die Grenzen zwischen dem Menschen und den ihn umgebenden technologischen Entwicklungen? Diese Frage stellt sich die an diesem Donnerstag beginnende "Transmediale". Zum 30. Geburtstag lotet das internationale Medienkunst-Festival unter dem Motto "ever elusive" die Position der Menschen zwischen lernenden Maschinen, künstlicher Intelligenz und smarten Infrastrukturen aus. Internationale Künstler zeigen bis zum 5. März ihre Sicht auf diese Themen. 50 Veranstaltungen, darunter Workshops, Performances und Konzerte sind im frisch sanierten "Haus der Kulturen der Welt" geplant.

Wie der künstlerische Leiter des Festivals Kristoffer Gansing sagte, ist die Transmediale vor 30 Jahren als Festival der Video-Film-Kunst gestartet. Im Zuge der Digitalisierung sei der Medien- und Technologie-Alltag in den vergangenen Jahren immer komplexer geworden. Das aktuelle Motto "ever elusive" solle daran erinnern, wie aus dem ursprünglich monomedialen ein transmediales Kunstfestival geworden ist. Heute sei die Transmediale einzigartig in Europa, vielleicht sogar weltweit, sagte Gansing weiter.

Auch Frederike Tappe-Hornbostel, Sprecherin der Kulturstiftung des Bundes, hob die wachsende Bedeutung in der internationalen Kunstbranche hervor. Deshalb habe die Kulturstiftung das jährliche Budget des Festivals nun erhöht. "Die Transmediale ist eines der wichtigsten Festivals, die wir finanzieren."