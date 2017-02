Diesen neuen Programmbereich wird ab 1. Juni Martina Zöllner (55) leiten. Sie wechselt vom Südwestrundfunk (SWR) zum rbb, wo sie zuletzt die Hauptabteilung "Film und Doku" leitete. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger sagt dazu: "Martina Zöllner zeichnet sich nicht nur durch ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit etablierten Regisseuren und Autoren aus, sondern legt auch großes Gewicht auf die Förderung junger Talente. Sie kann auf ein exzellentes Netzwerk bauen, ihre Arbeit genießt in Deutschland und international höchste Anerkennung."

So entstand unter der Verantwortung von Martine Zöllner etwa die mehrfach preisgekrönte Kino-Coproduktion Toni Erdmann, die nun auch für den Oscar nominiert ist. Auch in der ARD setzte sie Akzente, etwa mit dem ersten Teil der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Filmtrilogie "Mitten in Deutschland – NSU"

Zu ihrem Wechsel zum rbb sagte Martina Zöllner: "Der Wechsel in die Hauptstadt und zum rbb eröffnet neue Möglichkeiten und Perspektiven. Die Aufbruchsstimmung im Sender ist mit Händen zu greifen, das kreative Potenzial in der Hauptstadtregion riesig, deshalb können wir gemeinsam mit meinen künftigen Kolleginnen und Kollegen viel bewegen."