In seinem neuen Kinofilm verkörpert der Berliner Schauspieler August Diehl den Philosophen und Querdenker Karl Marx in seinen jüngeren Jahren. Dessen Theorien hält Diehl weiterhin für sehr aktuell. "Wir leben in Zeiten, wo sich im Vergleich zu damals nicht so wahnsinnig viel geändert hat", sagte Diehl im rbb-Interview mit Radio Berlin am Sonntag: "Damals entstand die neue Sklavenklasse, das Proletariat. Der einzige Unterschied heute ist, dass wir die Kinder, die für uns arbeiten, ans andere Ende der Welt und damit weit weg von uns ausgelagert haben."