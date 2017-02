Am 1. April eröffnet in der Nürnberger Straße in der Berliner City West die Street-Art-Ausstellung "The Haus - Berlin Art Bang". Dafür wird momentan in einem ehemaligen Bankgebäude fleißig gesprayt, getapet und gebaut. Doch schon in ein paar Monaten reißt die Abrissbirne alles nieder.