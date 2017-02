Bisher ist seine Kunst außerhalb der Niederlande wenig bekannt. Doch jetzt entdeckt ihn das Bröhan-Musum in Berlin-Charlottenburg. Erstmals wird Toorops Kunst in einer großen Übersichtsschau mit mehr als 200 Werken in Deutschland präsentiert.

Um 1900 beherrschte ein Stil voller Spiritualität und Geheimnis die Kunst: der Symbolismus. Von Frankreich aus breitete er sich über ganz Europa aus - nach Deutschland, Belgien und auch in die Niederlande. Typisch sind mythologische Themen und Traumszenen, die auch Jan Toorops Werk bestimmen. Er lebte von 1858 bis 1928 und war einer der bedeutendsten niederländischen Symbolisten.

Die Ausstellung hat am Donnerstag eröffnet und zeigt neben Gemälden auch Plakate und Buchillustrationen. Toorop setzt sich in seiner Kunst mit Kategorien wie Gut und Böse auseinander. Seelische Abgründe und Schmerz aus seiner Biografie - eine unglückliche Ehe und der frühe Tod seiner ersten Tochter - werden in seinen Werken spürbar.

Jan Toorop wurde 1858 in der niederländischen Kolonie Java geboren und kam mit elf Jahren nach Europa. Während seiner künstlerischen Ausbildung an den Akademien in Amsterdam und Brüssel war er Mitbegründer der avantguardistischen Künstlergruppe "Les Vingts" um das belgische Maler-Genie James Ensor.