Lesung und Talk-Show in Berlin-Kreuzberg - "Bauerfeinds Auslese" ist wie ein Abend unter Freunden

21.02.17 | 08:04 Uhr

Dies ist keine typische Lesung. Katrin Bauerfeind lädt sich für ihre "Auslese" Promis ein, um sich gegenseitig etwa vorzulesen und zwischendurch über Gott und die Welt zu quatschen, so auch am Montag in der Fahimi-Bar in Berlin-Kreuzberg. Von Nadine Kreuzahler



Die Fahimi-Bar liegt mitten am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg. Es ist, als sitze man in einem geschützten Aquarium. Draußen, auf Augenhöhe, rumpelt alle zehn Minuten die U1 vorbei. Das Licht ist schummrig, während vor dem Fenster kalt das Blaulicht eines Polizeiwagens blinkt. Drinnen klirren die Cocktailgläser, draußen die Pfandflaschen. Ja, ja, das gefährliche berüchtigte Kottbusser Tor, witzeln die beiden Zugezogenen auf der Bühne. Katrin Bauerfeind kommt aus Ahlen in Schwaben. Oliver Wnuk vom Bodensee.



Oliver Wnuk bei der Vorstellung des Films "Männerabend

Wnuk ist Schauspieler und Autor zugleich

Bauerfeind hat seitenweise ausgedruckten Text vor sich. Material für die nächsten zwei Stunden. Lieblingstexte und Gesprächsstoff. Unnützes Wissen, Geschichten aus dem wahren Leben, lustige Listen. Alles kann, nichts muss an diesem Abend gemeinsam mit Schauspieler Oliver Wnuk. Beide lesen auch aus ihren eigenen Texten.



Wnuk ist nicht nur Schauspieler - in der Serie "Stromberg" oder Filmen wie "Der Schuh des Manitu" oder "Soloalbum". Der 41-Jährige hat auch schon zwei Romane veröffentlicht und schreibt Kurzgeschichten. So wie die über den härtesten Drehtag seines Lebens, der als lauer Job als Leiche ohne Text begann.

Schweifen ab, ohne sich zu verzetteln

Immer wieder beziehen Bauerfeind und Wnuk auch das Publikum mit ein. Beim Quiz "Welche ausgefallenen Berufe gibt es wirklich" zum Beispiel. Später philosophiert Oliver Wnuk über das Älterwerden und Kathrin Bauerfeind erzählt von ihrem misslungenen Vorsprechen an der Schauspielschule.



Sie schweifen gemeinsam ab, ohne sich zu verzetteln, sie verquatschen sich ohne zu langweilen, lachen sich kaputt, stellen aber auch ernste Fragen. Es fühlt sich an wie ein entspannter Abend unter Freunden, wo Unterhaltungen ja auch nicht immer ergebnisorientiert sind und Abschweifen Programm sein kann.