Flauschige Kreaturen in der Klosterruine

Kunstinstallation in Mitte

Die Klosterruine in Mitte gehört zu den ältesten Bauwerken, die Berlin zu bieten hat - inzwischen wird sie immer wieder für moderne Kunstprojekte genutzt. Seit Freitag ist in dem alten Gemäuer eine Installation der beiden russischen Künstlerinnen Maria und Natalia Petschatnikov zu sehen.

Passanten staunten am Freitag nicht schlecht, als sie sahen, welche "Wesen" sich der Klosterruine in Berlin-Mitte bemächtigt hatten: "Creatures" heißt die ungewöhnliche Installation der beiden russischen Künstlerinnen Maria und Natalia Petschatnikov.

Den Angaben des Bezirksamtes zufolge, wurden die beiden Zwillinge 1973 im damaligen Leningrad geboren und studierten in New York und Paris. Seit 2000 leben und arbeiten sie in Berlin.



Für ihr Projekt haben sie Fellbälle in unterschiedlichen Größen und natürlichen Farben im Außenraum der aus dem 13. Jahrhundert stammenden Ruine platziert. Noch bis zum 2. April ist die Installation in einem der ältesten Berliner Baudenkmäler zu sehen.