Die Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz haben 2016 weniger Zuspruch erfahren. An den etwa 20 Standorten wurden rund 3,65 Millionen Besucher gezählt. Wie Stiftungspräsident Hermann Parzinger am Mittwoch bei der Jahrespressekonferenz der Stiftung mitteilte, verzeichnete man 149.000 oder knapp vier Prozent weniger Besucher als ein Jahr zuvor. 2015 hatten die Museen knapp 3,8 Millionen, 2014 rund 3,9 Millionen Menschen angezogen.

Aus Sicht von Parzinger geht ein Teil des Besucher-Rückgangs auf das Konto längerer Baumaßnahmen: So wird die Neue Nationalgalerie auf dem Kulturforum am Potsdamer Platz nach einer umfassenden Sanierung frühestens 2020 wiedereröffnet, und die Bauarbeiten am Pergamonmuseum einschließlich Pergamonaltar werden sich entgegen der ersten Planung voraussichtlich noch bis 2023 hinziehen. Dass die beiden Publikumsmagneten weiter nicht zugänglich sind, wirkt sich auch auf die Besucherzahlen aus.

Die Neuorganisation der Berliner Museumslandschaft steht auch 2017 weiter auf der Agenda der Stiftung. So sollen Objekte des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst aus den geschlossenen Dahlemer Häusern bis zur Eröffnung des neuen Standortes im Berliner Humboldt Forum ein Gastspiel im Zentrum der Hauptstadt geben. Das kündigte der Generaldirektor der Staatlichen Museen, Michael Eissenhauer, an.

Auch das 500-jährige Reformationsjubiläum wird in diesem Jahr eine wichtige Rolle spielen. So eröffnet am 6. April im Schloss Köpenick die Schau "Kreuzwege - Die Hohenzollern und die Konfessionen 1517-1740", wie der Direktor des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz, Jürgen Kloosterhuis, am Mittwoch sagte.

Bereits eröffnet ist die Schau "Bibel - Thesen - Propaganda". Die Reformation erzählt in 95 Objekten". Sie präsentiert unter anderem drei seltene Plakatdrucke von Luthers Reformthesen. Die Ausstellung läuft noch bis 2. April und wird von einem Rahmenprogramm begleitet. Als Beitrag zum kulturellen Rahmenprogramm des Evangelischen Kirchentags in Berlin wird die Ausstellung im Mai erneut für fünf Tage zusammengestellt.