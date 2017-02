Schon als er kurzfristig zum Leitungsteam der jungen Schaubühne am Halleschen Ufer gehörte, wollte Claus Peymann Kleists Vermächtnis unbedingt inszenieren: "Prinz Friedrich von Homburg". Allerdings hatte es ihm dort Peter Stein dann weggeschnappt. Jetzt aber, Jahrzehnte später, kurz vor seinem 80. Geburtstag, gönnt sich Peymann den träumerischen Stoff zu seinem Abschied vom BE. Peymann inszeniert diesen Kleist-Stoff als Drahtseilakt, denn der titelgebende preußische Offizier mit den unsoldatischen Eingebungen balanciert zu Beginn und am Ende in luftiger Höh'. Entsprechend losgelöst interpretiert der zarte Sabin Tambrea den traumverlorenen Prinzen zwischen den Polen zutiefst irritierter junger Mann, glühender Vaterlandsverteidiger, Jammerlappen und stolzer Büßer. Claus Peymann kniete dafür zum Schlussapplaus vor ihm nieder.

"Ist es ein Traum?" – "Ein Traum, was sonst." Vier Monate bevor sich der vierunddreißigjährige Heinrich von Kleist am Ufer des Wannsees das Leben nimmt, beendet er sein letztes Theaterstück "Prinz Friedrich von Homburg. Ein Schauspiel." Held und Antiheld zugleich stolpert Homburg einer Gesellschaft hinterher, die für ihn von Anfang an kein Verständnis findet.

Zum Niederknien waren die zweieinhalb Stunden aber nicht. Die beherzte Strichfassung ist zwar ungewohnt leicht und leise, stellenweise auch komisch in Szene gesetzt, auch ist die Zelt-Bühne und sind die Militär-Kostüme von Achim Freyer zwar in Einheitsschwarz gehalten, doch fehlt das ebenfalls gewohnte Blutrot bis kurz vor Schluss. Als der Prinz sich dem Befehl zuwider siegreich auf die Schweden stürzt, fehlt martialisches Schlachtengetümmel, wie man es erwartet hätte. Doch dann spuckt Homburg, gerade erst begnadigt, am Drahtseil aufgespannt, wie der Gekreuzigte Blut. Ein klobiger Vorgriff auf weitere Schlachten. Und als die Feinde Brandenburgs in den Staub gezwungen sind, übt die Truppe sich tatsächlich im "stage diving".



Da wollte einer ein bisschen moderner werden. Auch erkennbar an der Gegenbesetzung des knarzigen Kurfürsten-Kumpels Kottwitz mit Carmen-Maja Antoni und einem Cat Sevens-Song zum Showdown. Aber: Wo früher oft zu viel war - zu viel erhobener Zeigefinger, zu viel Moral von der Geschicht' - ist jetzt fast zu wenig.

Claus Peymanns dritte Kleist-Inszenierung nach den Legenden "Die Hermannsschlacht" und "Das Käthchen von Heilbronn" wirkt seltsam entkleidet, ihres Glutkerns beraubt. Dass hier tatsächlich eine Schlacht um Befehle und deren Verweigerung, um großes Gefühl versus kleingläubige Prinzipienreiterei geschlagen wird, ist kaum zu spüren. Ein Kleist light zum Ende einer Ära.