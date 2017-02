Audio: Inforadio | 15.02.2017 | Ute Büsing

Frühkritik | Theaterreise mit Navid Kermani - "Wir können noch umsteuern"

15.02.17 | 08:57 Uhr

Navid Kermani sieht die "Welt aus den Fugen". Der Schriftsteller tourt gerade durch Schulen und Theater und will ausloten, wie es "nach Brexit, Terror, Trump und Aleppo weitergeht". Jetzt machte er am Berliner Ensemble Station. Von Ute Büsing

Was uns gerade als besonders bedrohlich und so noch nie dagewesen erscheint, das ist eigentlich das Resultat zum Teil langwieriger Prozesse. Nationalstaaterei und Populismus, Syrien und die Flüchtlingskrise und der Terrorismus - alles hängt mit allem zusammen. Aber wir haben es in der Hand, durch Engagement jetzt noch umzusteuern, erklärt der Schriftsteller und Friedenspreisträger Navid Kermani am Dienstagabend im Berliner Ensemble.

"Wäre die Wahlbeteiligung vor allem bei jungen Leuten höher gewesen, sowohl bei Brexit als auch bei der amerikanischen Wahl, dann wären nach allen Prognosen weder Großbritannien aus der EU ausgetreten noch wäre Donald Trump US-Präsident geworden", sagt Kermani. "Wenn Marine Le Pen gewählt wird, dann ist vermutlich die Europäische Union am Ende. Aber noch haben wir es in den Händen, dass unsere eigene Welt nicht so aus den Fugen gerät."

Selbstvergewisserung der Wohlmeinenden

Bundestagspräsident Norbert Lammert relativiert mit Blick in die Geschichte und am historischen Wirkungsort Bert Brechts, der Shakespeares "Welt aus den Fugen" variierte, die düstere Prognose. Noch gebe es 28 europäische Mitgliedstaaten, und besonders das stabile, reiche Deutschland habe alle Lösungen greifbar. "Alle Probleme, die wir nicht lösen, lösen wir, wenn wir sie nicht lösen, nicht deswegen nicht, weil wir nicht können, sondern weil wir nicht wollen", sagt Lammert.

Amüsant und souverän gleitet der CDU-Politiker durch den zweistündigen Abend. Er gibt dieser Selbstvergewisserungsrunde der Wohlmeinenden eine viel beklatschte launige Note. Das Publikum, überwiegend um die 50 Jahre und älter, lauscht gespannt, auch wenn nicht viel mehr festgestellt wird als Allgemeinplätze - und Martin Schulz' Durchmarsch als Kanzlerkandidat der SPD. "Dass sich die SPD plötzlich vor Eintritten gar nicht mehr retten kann… eine Partei, die noch vor zwei Wochen als vollkommen abgeschrieben galt", wundert sich Navid Kermani – und schlussfolgert: "Es gibt doch Möglichkeiten, Menschen für Politik zu begeistern."

Kritik an der "ewigen Mitte" der großen Koalition

Kermani, der früh Friedensbewegte, kritisiert die "ewige Mitte" in Gestalt der großen Koalition in Deutschland, die in ihrer Konsens-Politik viele Menschen ausspare. Norbert Lammert dagegen lobt die Vorzüge dieses Modells gerade bei Entscheidungen zu Flüchtlingen und zur Unterstützung Griechenlands. Und er betont: Im unumkehrbaren Prozess der Globalisierung käme ein Rückfall in Nationalstaaterei einem Todesstoß gleich: "Ob uns die Globalisierung gefällt oder nicht – die Realität ist, dass es sie gibt. Und wir müssen mit der Welt zu Rande kommen, die es gibt. Da müssen wir nicht möglichst lokal denken, sondern möglichst global."

Die Jungen können es richten

Der Politiker und der Schriftsteller sind sich einig, dass man die eigenen "Blasen" verlassen und das Gespräch auch mit Andersdenkenden bis hin zur AfD suchen muss. Beide berichten von ermutigenden Diskussionen mit Schulklassen. Die aufgeweckte junge Generation könnte es noch richten, so hoffen sie.