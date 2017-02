Die in der Slowakei geborene Schriftstellerin Ilma Rakusa (71) ist neue Trägerin des Berliner Literaturpreises. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung ist mit einer Gastprofessur an der Freien Universität Berlin verbunden. Rakusas literarisches Werk thematisiere auf sensible und poetische Weise die kulturelle Vielfalt und Vielstimmigkeit Europas, befand die Jury. Ihre Arbeiten zeichneten sich durch eine außergewöhnliche Sprache und Musikalität aus.

Rakusa wurde 1946 als Tochter eines Slowenen und einer Ungarin geboren. Sie wuchs in Budapest, Ljubljana, Triest und Zürich auf und studierte in Zürich, Paris und Leningrad. Sie lebt in der Schweiz. Ihr jüngst erschienener Gedichtband "Impressum: Langsames Licht" lege eine im Alltäglichen versteckte wunderbare Welt offen, so die Jury.