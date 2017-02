Die Kandidaten haben in diesem Jahr auch keine eigenen Songs im Gepäck, sondern werden zwei Lieder singen, die aus der Feder erfahrener, ausländischer Komponisten stammen: "Perfect Life" und "Wildfire" sind die beiden Titel. Am Ende der Show soll der perfekte deutsche Teilnehmer mit dem perfekten Song für das Finale in Kiew (13. Mai) feststehen. Über beides stimmt das deutsche Publikum ab.

Nach den vielen Pleiten in den vergangenen Jahren hoffen die Veranstalter in diesem Jahr auf ein erfolgreiche Casting und eine noch erfolgreichere Endkampfteilnahme. Den Anspruch der ARD bestimmt dabei der Triumph von ESC-Gewinnerin Lena vor sieben Jahren. "Ich glaube, dass man den Mechanismus, der sich bei 'Unser Star für Oslo' als richtig erwiesen hat, auf einen konzentrierten Abend übertragen kann", sagte ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber vor dem Start des Ausscheides in Köln. 2016 und 2015 hatte Deutschland jeweils den letzten Platz belegt.



Wie damals seien die Kandidaten für den Vorentscheid in einem Casting ermittelt worden. In der Jury am Donnerstagabend, die nur kommentierende Funktion hat, sitzen ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut (25), Volksmusik-Moderator Florian Silbereisen (35) und Sänger Tim Bendzko (31). "Man nimmt sich natürlich schon vor, das zu sagen, was man denkt", sagte Bendzko. Bloßstellen wolle man natürlich niemanden. Silbereisen sagte, er wolle den Kandidaten Mut zusprechen - das habe Rudi Carrell bei ihm vor Jahren auch so gemacht. "Ich glaube, dass man auch beim ESC die Nation hinter sich braucht", sagte er. "Die ganze Nation hat irgendwie Lena geliebt und das schwappte dann auch in die Nachbarländer". Das müsse man erreichen für eine gute Platzierung.