Die Bilanz der Brandenburger Denkmalpfleger für das vergangene Jahr fällt gemischt aus. 2016 seien sowohl Erfolge als auch Verluste zu verzeichnen gewesen, teilte das Landesdenkmalamt am Donnerstag mit.

Beklagt wurde der Abriss von zwei Gebäuden, obwohl diese unter Denkmalschutz standen. Es handelt sich dabei um Wohn- bzw. Herrenhäuser in Greiffenberg (Uckermark) und in Beerbaum (Märkisch-Oderland). Hier seien "ohne große Not Lücken in die brandenburgische Denkmallandschaft gerissen" worden. Ein Rechtsstreit über den Abriss in Beerbaum dauere weiter an, hieß es.

Erfreulich sei, dass die 2015 erstmals in den Haushalt eingestellte Denkmalhilfe inzwischen auf eine Million Euro aufgestockt worden sei. Damit könnten in Gefahr geratene Einzeldenkmäler in Brandenburg gesichert und so möglicherweise weitere Abrisse vermieden werden. Landesweit stehen 13.000 Gebäude auf der Denkmalliste.