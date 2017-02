Brandenburg will Drehorte vermarkten

Brandenburg will vermehrt Kinofans als Touristen an die Drehorte bekannter Hollywoodfilme locken. "Wenn die Dreharbeiten vorbei und die Filmteams abgereist sind, sind die Drehorte immer noch da", sagte der Geschäftsführer der Tourismus Marketing Brandenburg (TMB) Dieter Hütte am Freitag nach einer Tagung mit dem Medienboard in Berlin. "Dann lassen sich Filmorte wie das Schloss Neuhardenberg, der Industriepark Rüdersdorf oder die Schauplätze der Spreewaldkrimis in aller Ruhe entdecken."

Til Schweiger und Matthias Schweighöfer befreien in Brandenburg die Tochter des moldawischen Botschafters: Das ist der Plot des Films "Hot Dog", der gerade bei Neuruppin, aber auch in Berlin gedreht wird.

"Immer mehr Menschen wollen die Originalschauplätze aus Filmen und Serien besuchen", sagte Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus. Daher sollten die Wirtschaftszweige Film und Tourismus wesentlich stärker voneinander profitieren. "Also auf nach Brandywood!", so Niehuus.

Hollywood-Stars wie George Clooney und Tom Hanks drehten in Brandenburg Welterfolge wie "Bridge of Spies", "Jason Bourne" oder "Homeland 5". Filmregisseur Detlef Buck schickte "Bibi und Tina" mehrfach auf Abenteuertour durch die Mark. Sein Hamburger Kollege Fatih Akin drehte dort sein Roadmovie "Tschick".

Erst Anfang Januar 2017 hatte der Landkreis Ostprignitz- prominente Gäste. Til Schweiger (53) war dort in der Nähe von Neuruppin in Uniform unterwegs, ebenso Matthias Schweighöfer (35). Auch Heino Ferch, Samuel Finzi und Lisa Tomaschewsky sind im Filmteam von "Hot Dog", dessen Dreharbeiten in Brandenburg begannen.

Auch der rbb dreht immer wieder beispielsewise für den Polizeiruf 110 in der ARD in der Mark. Bis Mai 2015 ermittelte hier auch Horst Krause an der Seite von Schauspielerin Maria Simon.