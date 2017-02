Die Berliner Schauspielerin Sonja Gerhardt ist mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 als beste Schauspielerin geehrt worden. "Das ist eine ganz große Ehre", freute sich die 27-Jährige bei der Preisverleihung am Donnerstagabend in Düsseldorf. Gerhardt stand für "Ku'damm 56" (ZDF) und "Jack the Ripper" (SAT.1) vor den Kameras. Insgesamt wurde der Deutsche Fernsehpreis in mehr als 20 Kategorien verliehen.

Martin Brambach konnte sich über den Preis als bester Schauspieler freuen. Er überzeugte die Jury mit seinen Auftritten in "Der Fall Barschel" (ARD) und "Wellness für Paare" (ARD).

Das Drama "Familienfest" (ZDF) wurde zum besten Film des vergangenen Jahres gewählt. Bester Regisseur war nach Ansicht der Jury Lars Kraume, der unter anderem bei "Terror - Ihr Urteil" (ARD) und "Familienfest" (ZDF) Regie führte.

Der Ehrenpreis der Stifter - das sind die Intendanten und Geschäftsführer von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 - erhielt in diesem Jahr die Schauspielerin Senta Berger.