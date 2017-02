Kulturministerin gab Förderentscheidungen bekannt - Diese 17 Freien Theater werden von Brandenburg gefördert

Kreativ, innovativ, nicht weg zu denken aus der Theaterlandschaft: So viel Lob gab es von Kulturministerin Martina Münch für die Freien Theaterensembles in Brandenburg. Am Mittwoch gab sie die Förderentscheidungen bekannt.

Brandenburg unterstützt die Freien Theater in diesem Jahr mit gut 1,3 Millionen Euro. Das sind 350.000 Euro mehr als bisher. 17 Theater bekommen Summen zwischen 150.000 und 25.000 Euro. Die Erhöhung ist auch eine Anerkennung für die hervorragende Arbeit der Freien Theater, die es im Flächenland Brandenburg nicht immer leicht haben. "Sie setzen facettenreich, unkonventionell und innovativ immer wieder spannende kulturelle und gesellschaftliche Akzente und sind ein beeindruckendes Zeugnis für die kreative Schaffenskraft im Land", sagte Münch.

Arbeitsbedingungen frei bestimmen

770.000 Euro gehen an sechs Freie Theater, die einen Jahreszuschuss erhalten: Die Fabrik Potsdam, das Piccolo Theater Cottbus, das theater 89 in der Uckermark, das Ton und Kirschen Wandertheater aus Werder, das T-Werk Potsdam und das Theater des Lachens in Frankfurt (Oder).



Das Theater des Lachens, das einzige professionelle Puppenensemble des Landes, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Für Björn Langhans vom Theater-Ensemble war es eine bewusste und richtige Entscheidung, ins Freie Theater zu gehen. "Wir entscheiden zusammen und das können wir aufgrund der Struktur auch tun. Wir können die Themen und unsere Arbeitsbedingungen bestimmen." Mit dem übrigen Geld werden einzelne Projekte anderer Freien Theater gefördert, wie zum Beispiel das Kanaltheater Eberswalde. Dramaturgin Katja Kettner schätzt so wie Björn Langhans die freien Arbeitsbedingungen. Das Ensemble tritt vor allem Open Air auf, packt aktuelle Themen an und versucht sie unterhaltsam aufzubereiten. Etliche Mitglieder kommen aus dem Punk-Milieu. "Die Bezahlung im freien Theater ist immer noch deutlich schlechter als im öffentlich finanzierten Theater", sagt Kettner, doch es lebe sich gut als Freies Theater in Brandenburg.

Übersicht der Förderung für Freie Theater im Jahr 2017 fabrik Potsdam 150.000 Euro Piccolo Theater Cottbus 150.000 Euro

theater 89 120.000 Euro

T-Werk Potsdam 120.000 Euro

Ton und Kirschen Wandertheater 115.000 Euro

Theater des Lachens 115.000 Euro

Kombinat Potsdam 50.000 Euro

Kanaltheater Eberswalde 25.000 Euro Theaterschiff Potsdam 25.000 Euro Flunkerproduktionen Wahlsdorf 20.000 Euro

ART balance/Ensemble I Confidenti 20.000 Euro

Zuckerhut Theaterproduktion Cottbus 20.000 Euro Theater Comédie Soleil Werder 15.000 Euro

Theater Andere Welt Strausberg 15.000 Euro Lehnschulzenhofbühne Viesen 15.000 Euro

Theater im Schuppen Frankfurt (Oder) 15.000 Euro Poetenpack Potsdam 10.000 Euro



Kontinuität in der Arbeit ermöglichen

Es ist erstaunlich: Brandenburg altert, Landkreise sterben aus, doch die Freien Theater verzeichnen Besucherrekorde, natürlich auch durch Tagesgäste aus Berlin. 30 professionelle Ensembles organisieren sich unter dem Dach der Freien Theater Brandenburg. 17 von ihnen bekommen eine Förderung vom Land. Dass diese Förderung nun noch einmal um 350.000 aufgestockt wurde, wertet Sabine Chwalisz, Vorstandsvorsitzende des Landesverbands Freie Theater, als Anerkennung für ihre Arbeit. Ihr Ziel war es, Strukturen zu sichern und Kontinuität in der Arbeit der freien Theater zu ermöglichen. "Theater ermöglicht die Teilhabe von vielen an Kultur, die Begegnung mit dem Nächsten bei der Rezeption und die Möglichkeit des Austausches über die gemeinsam gemachte Erfahrung", sagt sie. "Dieses Angebot in die Fläche zu tragen und hier zu sichern, gleichzeitig ein auch internationales professionelles Spektrum der darstellenden Kunst zu bieten, beschreibt die Arbeit der Freien Theater."



"So begeistert man in Brandenburg"

30 Prozent aller Brandenburger Theaterbesucher gingen im vergangenen Jahr in eine der rund 2.500 Vorstellungen der Freien Theater. Diese spielen teils auch an unterschiedlichen Orten, wie das theater 89 aus der Uckermark, das sich selten gespielte Autoren wählt und die in historischen Stadtkernen spielt. So begeistert man in Brandenburg, sagt Geschäftsführer Hans-Joachim Frank. "Das ist das wichtigste, dass man ein Bedürfnis weckt, das sonst nicht da wäre."

