Die Bestsellerautorin Donna Leon kommt nach Potsdam. Wie die Veranstalter am Montag mitteilten, wird die 76-Jährige in diesem Jahr Stargast des Literaturfestivals Lit:Potsdam (5. bis 10. Juli) sein. Die US-amerikanische Autorin ist vor allem bekannt für ihre Kriminalromane mit Commissario Guido Brunetti, die in Venedig spielen.



Auch der Schriftsteller, Drehbuchautor und Hochschullehrer Hanns-Josef Ortheil wird zum Potsdamer Literaturfest erwartet. Zudem sind zwölf Theaterautoren eingeladen. Gelesen wird an ungewöhnlichen Orten wie zum Beispiel in Villen, Theatern und Gärten der Stadt. Im vergangenen Jahr war Bestseller-Autor Daniel Kehlmann ("Die Vermessung der Welt") Stargast des Festivals.