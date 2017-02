Drehtage-Rekord in Berlin und Brandenburg

Am mindestens 5.000 Tagen wurde im vergangenen Jahr in Berlin und Brandenburg für Filme und Serien gedreht. Das schätzt Medienboard Berlin-Brandenburg. 2015 seien es noch etwa 4.700 Drehtage gewesen. Die Filmförderung beider Bundesländer unterstützte die Produktion von 104 Projekten, davon fünf Serien und 42 Spielfilme, mit 22,7 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung heißt. Darunter waren Wim Wenders Thriller "Submergence" und Volker Schlöndorffs "Rückkehr nach Montauk".