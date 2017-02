Seit langem gibt es Streit um die Berliner Ku'damm-Bühnen: Der Betreiber von Theater und Komödie will nicht weichen, der Investor ging zuletzt sogar mit einer Räumungsklage gegen die Bühnen vor. Nun haben beide offenbar doch eine Einigung erzielt.

Nach dem Streit um eine Zwangsräumung dürfen die beiden Berliner Ku'damm-Bühnen offenbar an ihrem Standort bleiben. Der Chef der Theater, Martin Woelffer, hat sich nach rbb-Informationen mit dem Investor Cells geeinigt.



Über die Details der Einigung ist allerdings noch Stillschweigen verabredet. Die Sprecherin der Ku'damm Bühnen wollte die Einigung weder bestätigen noch dementieren. Erst am Dienstagmittag will Kultursenator Klaus Lederer (Linke) Einzelheiten bekannt geben.