Sein Markenzeichen ist die rauhe Stimme - die Folge einer verschleppten Mandelentzündung. Der Sänger Frank Zander wird am Samstag 75 Jahre alt. Der Berliner Künstler ist seit fünf Jahrzehnten in der Showbranche – und denkt noch nicht ans Aufhören.

Von der Ausbildung her ist Frank Zander Grafiker, doch seine Karriere als Entertainer startete er als Sänger und Gitarrist der Gloomy-Moon-Singers, den späteren Gloomys. Seine Solokarriere begann er Anfang der 70er Jahre.

Mit Songs wie "Hier kommt Kurt", "Oh, Susi" und der Trio-Coverversion von "Da, da, da ich weiß Bescheid, du weißt Bescheid" feierte Frank Zander große Erfolge. Seit fünf Jahrzehnten ist der Musiker inzwischen im Showgeschäft, am Samstag feiert der gebürtige Berliner seinen 75. Geburtstag.

Er ist vielseitig, er ist unverwechselbar, er ist einer der bekanntesten und beliebtesten Künstler Berlins: Frank Zander. Der Sänger und Entertainer, den viele seiner Fans liebevoll "Franky Boy" nennen, hat Generationen begeistert. Am 04.02.17 feiert der Mann mit der Reibeisenstimme und dem markanten Schnauzbart seinen 75. Geburtstag.

Ende der 70er Jahre startete Frank Zander das Projekt "Fred Sonnenschein und seine Freunde". Dabei holte er sich recht ungewöhnliche musikalische Unterstützung – nämlich von Goldhamstern. Als Kontrapunkt zu seiner rauen Stimme waren in den Liedern elektronisch verfremdete "Hamsterstimmen" zu hören. Bei Live-Auftritten hatte er dann passenderweise Darsteller in überlebensgroßen Hamster-Kostümen an seiner Seite. Die ungewöhnliche Kombination hatte Erfolg: Für den Ententanz-Song "Ja, wenn wir alle Englein wären" von 1981 erhielten Frank Zander und seine Hamsterfreunde eine Goldene Schallplatte.

Anfang der 90er Jahre folgte ein weiteres Kunstfigur-Projekt: Als obercooler Kurt mit Trenchcoat, Hut und Sonnenbrille, sang Frank Zander den Ohrwurm "Hier kommt Kurt", landete damit wieder in den deutschen Top Ten - und blieb dort für mehrere Wochen.