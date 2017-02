Video: rbb|24 / Abendschau | 20.02.2017 | Interview von Steffen Prell

Henry Hübchen zum 70. Geburtstag - "Ich wollte immer um die Welt segeln"

20.02.17 | 06:51 Uhr

Zurzeit feiert Schauspielstar Henry Hübchen einen Erfolg als Ex-Stasi-Spion in der Kino-Komödie "Kundschafter des Friedens". Am Montag wird die Schauspielerlegende 70 Jahre alt – und denkt noch lange nicht ans Aufhören.

"Ich würde nicht noch mal Schauspieler werden. Ich wollte ja immer um die Welt segeln und Dokumentarfilme drehen." Das sagt ausgerechnet einer, der in seinem Beruf geradezu eine Legende ist. Henry Hübchen, auf den Tag genau vor 70 Jahren in Berlin-Charlottenburg geboren wurde, startet gleich nach dem Abschluss seiner Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Ost-Berlin als Schauspieler durch. Seit seinem Debüt in dem DEFA-Indianerfilm "Die Söhne der großen Bärin" (1965) gehört er zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Schauspielern seiner Generation. Er ist einer, der das Kino-Publikum gleichermaßen fasziniert. Ob er nun in einem erschütternden Drama wie "Jakob, der Lügner" (1974) brilliert, dem einzigen Film aus der DDR, der je für einen Oscar nominiert wurde. Oder in einer turbulenten Komödie wie "Alles auf Zucker!" (2004), für den Hübchen als bester Darsteller für den europäischen Filmpreis aufgestellt wurde.





Das ist Biologie

Am Montag, den 20. Februar, feiert er nun also seinen Siebzigsten - und besteht natürlich darauf, dass es nicht lohne, Geburtstage zu feiern. "Ich finde nicht, dass es ein Verdienst ist, älter zu werden", hatte er bereits zu seinem 60. öffentlich verkündet: "Das ist Biologie. Man kann sicher den Geburtstag feiern, aber man feiert damit gleichzeitig das Näherrücken des Todestages. Deshalb lasse ich das."

Hübchen, der in Berlin-Charlottenburg geboren wurde und in der DDR aufwuchs, spielt oft Männer mit einer ausgeprägten "Ost-Identität", aktuell in der Stasi-Komödie "Kundschafter des Friedens" von Robert Thalheim. Er selbst lässt sich jedoch auf dieses Rollenbild nicht festlegen: "Habe ich eine Ost-Identität? Weiß ich nicht. Das sollen andere entscheiden. Im Übrigen hab ich weit über die Hälfte meines Berufslebens im vereinigten Deutschland verbracht, und da meine größten Theater- und Filmerfolge gehabt."



Fast 30 Jahre bei der Volksbühne

Zwar wirkte "der schönste Junge von Prenzlauer Berg" auch in zahllosen Fernsehspielen mit, doch sein künstlerisch bedeutsames Zuhause war lange die Volksbühne Berlin. Fast dreißig Jahre, von 1974 bis 2002 gehörte er dazu: "Die Zeit mit Frank Castorf war die produktivste in diesem chaotisch-anarchistischen Ost-West-Österreich-Ensemble. Keine gefälschten Götter, keine geölten Gladiatoren - aber Panik, Slapstick, Tragik. Volksbühne ist kein Theater, Volksbühne ist eine Denk- und Geisteshaltung."



Mit Anja Franke (li) und Hannelore Elsner in "Alles auf Zucker!"

Henry Hübchen verbindet politische Intelligenz mit publikumswirksamer Ausstrahlung. Nicht nur die Inszenierungen von Volksbühnen-Intendant Frank Castorf, auch zahlreiche Fernseh- und Kinofilme leben von seiner Persönlichkeit als Schlawiner mit Charme: Als Hotte im Kino-Hit "Sonnenallee" (1999), als jüdisches Filou Zucker in Dani Levys Leinwand-Erfolg "Alles auf Zucker!" (2004) oder als rasanter Autofahrer in "Rico, Oskar und das Herzgebreche" (2015) - Henry Hübchen gehören die Sympathien der Zuschauer. "Eigentlich geht’s mir nur darum – das Publikum zu überraschen. Das, was sie nicht vermuten. Schneller zu sein als sie denken können. Wenn man das schafft, kriegt man was Unterhaltsames hin", erklärt er dem rbb.





DDR-Meister im Brettsegeln

Schnell war er nicht nur auf den Brettern, die die Welt bedeuten: Zweimal hat er auch den Titel "DDR-Meister im Brettsegeln" gewonnen. Und: Hübchen hat nicht nur schauspielerische Talente, sondern ist auch als Texter für die Gruppe "City" bekannt geworden. Von ihm stammen die Lyrics zu "Casablanca", einem der bekanntesten Songs der Band.



Henry Hübchen und Senta Berger in "Frauen verstehen" (2014)

So exaltiert Henry Hübchen gern auf der Bühne oder vor der Kamera agiert, so zurückhaltend ist er, wenn es um sein Privatleben geht. Das schirmt er konsequent ab. In Interviews lässt er lediglich Stichworte wie "Lesen, das Boot, der Familien-Alltag in Berlin-Pankow" fallen. Seine 1971 geborene Tochter Theresa Hübchen arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren ebenfalls als Schauspielerin. 2015 trat sie gemeinsam mit ihrem Vater im TV-Drama "Unterm Eis" vor die Kamera.



Fragt man Henry Hübchen nach seinen Wünschen, denkt er als erstes an seinen Beruf: "Ich möchte Aufgaben haben, die mich fordern, und die das Publikum überraschen." Er denkt noch lange nicht ans Aufhören, im Gegenteil, er träumt von spannenden Rollen. Und sonst? Er könne sich vorstellen, im nächsten Leben vielleicht als Frau wiedergeboren zu werden: "Da hat man ja so total viel Möglichkeiten. Würde mich schon mal interessieren. Es müsste natürlich eine hübsche Frau sein…" Ob dieser Traum in Erfüllung geht?