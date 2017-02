In dem dazugehörigen Musikvideo persiflieren sie die Schlagerbranche, indem sie in farblich auffallenden Anzügen und vor einem Alpenpanorama stehend ihren Song mit der schlager-prototypischen Melodie performen.

Die Berliner Hip-Hop-Gruppe K.I.Z. haben pünktlich zur Karnevalszeit ein satirisches Musikprojekt gestartet. Unter dem Alias "Schwarzwälder Kirschtorten" veröffentlichten sie am Freitag den Schlagersong "Glück gehabt". Darin singen sie über aktuelle Probleme wie den Drogenhandel in Mexiko oder Sextourismus in Thailand.

Im gleichfalls nicht ganz ernst zunehmenden Interview mit Radio Fritz erläutern die Musiker die angebliche Intention hinter dem Projekt: "In solch harten Zeiten braucht man einfach solche Lieder, um den Leuten Mut zu machen", sagte K.I.Z.-Rapper Tarek Ebéné alias "Joe". Ihr Song solle auch ein Beitrag zur deutschen Liedkultur sein. "Heimat ist für mich ja auch kein Gefühl, sondern ein Ort. Und den repräsentieren wir einfach", ergänzte Nico Seyfrid augenzwinkernd.



Dass K.I.Z. zu humoristischen Aktionen neigen, haben sie in der jüngsten Vergangenheit mehrfach bewiesen. Seyfrid Maxim Drüner und Nico Seyfrid sind zudem mit der Satirepartei "Die PARTEI" verbunden, für die sie bei der vergangenen Berliner Abgeordnenhauswahl als Direktkandidaten in Friedrichshain-Kreuzberg angetreten waren. Bei ihren Fans ist die Hip-Hop-Band, die mit dem Hit "Hurra, die Welt geht unter" größere Bekanntheit erlangte, aber vor allem wegen ihrer meist provokanten Texte beliebt. Bei den jüngsten "Spotify-Charts" für Berlin lagen K.I.Z. damit in mehreren Bezirken in den Top 5.