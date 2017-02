Audio: inforadio | 07.02.2017 | Anna Corves

Klaus Lederer bei der Clubkommission - "Das Problem heißt Kapitalismus"

07.02.17 | 11:07 Uhr

Er ist bekennender Clubbesucher - gefremdelt hat Berlins neuer Kultursenator Lederer beim Besuch der Clubkommission also nicht. Aber versprochen hat er einiges: Zum Beispiel möglichst viel Platz für die Kultur auf dem Berliner Grundstücksmarkt. Von Anna Corves



Bisher hat ihn in seinem neuen Amt vor allem der Streit um den neuen Intendanten der Volksbühne auf Trab gehalten. Doch am Montagabend hatte Berlins linker Kultursenator Klaus Lederer die Gelegenheit, seine Vision für Popmusik und Clubkultur vorzustellen. Die Berliner Clubkommission, das "Sprachrohr" der Szene, hatte ihn zu einer Podiumsdiskussion in den Gretchen Club nach Kreuzberg eingeladen. Die rund 200 Gäste aus der Club- und Musikszene treibt vor allem ein Thema um: Dass angestammte Clubs schließen müssen, weil es Ärger mit dem Lärmschutz gibt, oder weil Investoren sie verdrängen. Entsprechend klar ist die Erwartungshaltung, die auch Franzi Bosse vom Friedrichshainer RAW-Gelände an den neuen Kultursenator hat. "Wir wollen diese ganzen Clubs erhalten. Das ist alles immer ganz prekär in Berlin, finde ich. Von Klaus Lederer habe ich tatsächlich noch nicht viel gehört. Er ist für mich ein völlig unbeschriebenes Blatt".

Es geht um David gegen Goliath

Das unbeschriebene Blatt, Klaus Lederer, ordnet sich bruchlos in die Gästeschar ein: jungenhaftes Gesicht, legeres Auftreten, bekennender Club-Besucher. Die Kulisse: thematisch passend - auch das "Gretchen" treiben Standortsorgen um - das Dragoner Areal wird, von wem auch immer, irgendwann bebaut werden. Chefin Pamela Schobeß sitzt mit auf dem Podium, auch als Vertreterin der Clubkommission - dem Sprachrohr der Szene. Der Berliner Boden ist hart umkämpft, betont der neue Kultursenator: "Ich bin Linker. Insofern kann ich auch sagen, dass das Problem Kapitalismus heißt" Wenn Grundstücke erstmal im Privatbesitz sind, habe der Eigentümer - leider, so Lederer- fast freie Hand, öffentliche Belange seien dann nachgeordnet. Deswegen lautet sein Plan: "Wir wollen Grundstücke kaufen, wir wollen Grundstücke sichern, wir wollen Grundstücke verplanen, um kulturelle Freiräume in der Stadt zu erhalten. Da muss man aber auch sagen, dass David gegen Goliath antritt. Eine Stadtkasse mit überschaubaren Beträgen kann natürlich in bestimmten Bereichen Probleme nicht ohne weiteres lösen, weil wir gegen Investoren, die bestimmte Flächen aufgekauft haben und dort bestimmte Renditeerwartungen haben, nicht bestehen können". Daher müsse auch auf anderem Wege Freiraum für die Clubszene geschaffen werden.

Lederer hätte gern einen Kulturfonds

Zum Beispiel würde Lederer gerne Veranstaltungen auch ohne komplizierte Genehmigungsverfahren ermöglichen - dafür müssten aber die Bezirke mitspielen. Die Zuständigkeiten für den Bereich Clubkultur sind komplex. Da sind etwa die Bezirke etwa mit den Bauämtern, die Senatsverwaltung für Kultur, aber auch die für Stadtentwicklung und Wirtschaft. "Was wir uns wünschen ist eine Stelle, die übergreifend Ansprechpartner ist und so auch wahrgenommen wird," sagt Pamela Schobeß von der Clubkommission. Das steht aber erstmal nicht auf Lederers To-do-Liste - obwohl auch er auf mehr Kommunikation zwischen allen Beteiligten setzen will. Zumindest er selbst und die Clubszene scheinen schon mal die gleiche Sprache zu sprechen: Auf die Gretchenfrage von Schobeß, ob es denn wirklich angekommen sei in den Köpfen des Senats, dass sie Kulturschaffende seien, gibt Lederer für sich ein klares Bekenntnis zum Verständnis von Clubs als Kulturraum ab. Und erntet damit ebenso Applaus wie für seine Idee, einen Festivalfonds einzurichten. In den sollen mehrere Ressorts einzahlen und so Größen der Berliner Kulturszene, wie dem Karneval der Kulturen, Planungssicherheit verschaffen. Aber: "Ich sag jetzt aber auch, das ist eine spinnerte Idee in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen", sagt Lederer. Denn Alleinherrscher ist Lederer ja nun nicht. Insofern ist RAW-Aktivistin Franzi Bosse nach der Podiumsrunde eher verhalten optimistisch. "Er (Anm. d. Redaktion: Klaus Lederer) wirkte irgendwie jung und engagiert auf mich. Er hat aber auch immer wieder sagen müssen, er kann das nicht alles allein entscheiden. Ich werde das verfolgen"