Sie seien sich einig, sich nicht zu einigen, hat der designierte Volksbühnen-Chef Chris Dercon mit Blick auf Kultursenator Klaus Lederer (Linke) erklärt. Dieser hatte zuvor seine Skepsis gegenüber Dercon offen zur Schau gestellt, will nun aber doch an dessen Vertrag festhalten.

Im Herbst hatte Berlins neuer Kultursenator Klaus Lederer (Linke) angekündigt, die Personalie Chris Dercon auf den Prüfstand zu stellen. Jetzt will Lederer doch am Vertrag mit dem belgischen Kurator festhalten: "Das Land Berlin steht in einem Vertragsverhältnis zu Chris Dercon, an das ich mich als Kultursenator halten werde", sagte Lederer am Donnerstag.

Ab 1. August wird Chris Dercon die Intendanz der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz von Frank Castorf übernehmen. Den Vertrag mit Dercon hatten der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und sein damaliger Kulturstaatssekretär Tim Renner 2015 verantwortet. Seitdem gab es hitzige Diskussionen um die Personalie Dercon. Dessen Gegner halten den Kulturmanager für ungeeignet, Nachfolger von Frank Castorf zu werden. Mitarbeiter der Volksbühne hatten in einem offenen Brief gegen ihn protestiert.