Kommentar | Theatertreffen-Auswahl aus Berliner Sicht - Triumph für die Freie Szene

07.02.17 | 15:07 Uhr

Die diesjährige Theatertreffen-Auswahl ist für Berlin zunächst eine Enttäuschung: Nur eines der großen Häuser wurde bedacht. Dafür kamen aber zwei Koproduktionen des HAU und der Sophiensäle zum Zug. Gut so, findet Fabian Wallmeier.

Für die großen Berliner Bühnen ist 2017 kein guter Theatertreffen-Jahrgang. Deutsches Theater? Fehlanzeige. Schaubühne? Nein. Gorki? Auch nicht. Vielleicht ein Abschieds-Gruß an den scheidenden BE-Intendanten Claus Peymann? Nichts da. Einzig die Volksbühne wurde mit einer Einladung bedacht: Herbert Fritschs Abschieds-Inszenierung von der Ära Castorf wird, wie von jedermann erwartet, im Mai im Rahmen des Theatertreffens zu sehen sein. "Pfusch" wurde absolut zu Recht ausgewählt, denn der Abend gehört zu Fritschs besten Arbeiten.

Hintergrund Zehn Inszenierungen ausgewählt - Theatertreffen mit "Pfusch" Die Teilnehmer des 57. Theatertreffens in Berlin stehen fest: Aus der Hauptstadt ist die "Volksbühnen"-Inszenierung "Pfusch" von Herbert Fritsch dabei. Auch das von den Sophiensaelen koproduzierte Stück "Five Easy Pieces" von Milo Rau wurde eingeladen.

Gesprochen wird darin mal wieder so gut wie nichts – die Inszenierung feiert vielmehr den Slapstick, den Fritsch beherrscht wie kein anderer Regisseur. Seine Figuren purzeln aus einer Röhre, machen ohrenbetäubenden Stakkato-Lärm auf zehn Klavieren und springen in eine Art Bällebad. Am Ende treten sie alle einzeln nach vorne, sagen "Tschüss". Dann kracht der eiserne Vorhang runter und geht für den Schlussapplaus nicht wieder auf. Ein bewegendes Ende eines großen Theaterabends – und einer jahrelangen Erfolgsgeschichte: Fritschs Volksbühnen-Arbeiten waren schon 2012, 2013, 2014 und 2016 beim Theatertreffen zu Gast.

Niederlage für das Deutsche Theater

Für das so häufig eingeladene Deutsche Theater ist die diesjährige Nichtbeachtung eine besonders bedauerliche Niederlage, denn es hat ein außergewöhnlich starkes Jahr hinter sich. Sebastian Hartmanns erstklassige Döblin-Inszenierung "Berlin Alexanderplatz", Stefan Puchers Variété-Fassung von Peter Weiss' "Marat/Sade" oder Daniela Löffners "Das Fest" nach dem Film von Tomas Vinterberg hätten sich alle gut gemacht in der Auswahl. Noch bedauerlicher ist, dass Thom Luz' großartig zarte Bearbeitung von Max Frischs "Der Mensch erscheint im Holozän", ebenfalls am DT, nicht eingeladen wurde. Doch der Regisseur hat die Jury mit einer anderen Arbeit überzeugt: "Traurige Zauberer", eine "stumme Komödie mit Musik" beschert dem Staatstheater Mainz seine erste Einladung zum Theatertreffen.

Mehr zum thema Kritik | "Pfusch" von Herbert Fritsch an der Volksbühne - Zu wenig für einen Theaterabschiedsabend Mit Nonsens-Produktionen ohne viele Worte hat Herbert Fritsch zuletzt die Berliner Volksbühne aufgemischt. Wenn Chris Dercon dort übernimmt, geht er an die Schaubühne. Seinen Abschied vom Rosa-Luxemburg-Platz fand Ute Büsing wenig überzeugend.

Schaubühne auch dieses Mal nicht dabei

Die Schaubühne dagegen hat sich möglicherweise daran gewöhnt, von den Jurys übergangen zu werden: Seit 2006 wurde sie nicht mehr zum Theatertreffen eingeladen. Nun hat sie nicht unbedingt das beste Jahr ihrer jüngeren Geschichte hinter sich, aber Thomas Ostermeiers behutsam modernisierte Fassung von Arthur Schnitzlers "Professor Bernhardi" hätte schon gut ins Programm gepasst, denn exzellent gespielte, nicht allzu wild verfremdete Klassiker-Neubearbeitungen sind dort jedes Jahr vertreten. Diesen Posten übernehmen nun andere: "Der Schimmelreiter" nach der Novelle von Theodor Storm wurde in einer Inszenierung von Altmeister Johan Simons am Hamburger Thalia-Theater eingeladen. Tschechow, der auf dem Theatertreffen fast jedes Jahr in irgendeiner Form vertreten ist, ist auch dieses Jahr zu sehen: Simon Stones Inszenierung von "Drei Schwestern" vom Theater Basel entfernt sich dem Vernehmen nach aber deutlich vom Original. Wie schon bei seiner Bearbeitung von Henrik Ibsens "John Gabriel Borkman" (Theatertreffen 2016) hat er den Text komplett neu geschrieben.

Auch das zweite heiße Eisen, das die Schaubühne im Feuer hatte, ließ die Jury leider dort liegen: Der bewegende letzte Teil von Milo Raus Europa-Trilogie, die am Lehninplatz uraufgeführte internationale Koproduktion "Empire" hat keine Einladung bekommen. Dafür aber der Regisseur des Stücks: Gleich als erstes nannte die Jury Milo Raus "Five Easy Pieces" – und das ist für die Theaterstadt Berlin dann doch wieder ein Grund zum Freuen. Die Sophiensäle haben Raus mit Kindern besetzten Abend koproduziert, der auf Grundlage des Kindesmissbrauchsskandals Dutroux in Belgien unter der Federführung von Raus Institute of Political Murder und des CAMPO Gent entstand.

Brutales An-den-Nerven-Zerren von Forced Entertainment

Und das ist bei aller Enttäuschung vielleicht der Erfolg der diesjährigen Auswahl: Die Berliner Freie Szene kann jubeln. Was die Zahl der Einladungen zum Theatertreffen angeht, hat sie mit großen internationalen Koproduktionen den großen Berliner Häusern nämlich den Rang abgelaufen. Neben "Five Easy Pieces" ist auch "Real Magic" vom altgedienten Britischen Theaterkollektiv eingeladen, vom HAU koproduziert. Das Drei-Personen-Stück treibt das Prinzip des An-den-Nerven-Zerrens durch absurde Komik brutal auf die Spitze: Drei Schauspieler spielen in wechselnden Rollen immer wieder dieselbe Szene, in der ein Quiz-Show-Moderator dieselben drei Fragen stellt, der Kandidat gibt jedes Mal dieselben falschen Antworten. Eine knapp anderthalbstündige gewollte Zumutung, die große Teile des Theatertreffen-Publikums wahrscheinlich ebenso leidenschaftlich hassen werden wie im vergangenen Jahr Ersan Mondtags grandioses "Tyrannis" vom Staatstheater Kassel.

Ersan Mondtag ist der jüngste eingeladene Regisseur

Erfreuliche Verjüngung aus Berlin

Mondtag ist auch dieses Jahr wieder vertreten, mit "Die Vernichtung" vom Theater Bern. Der 1987 in Berlin geborene Regisseur ist der Jüngste in der Auswahl – in der auffällig wenige alte etablierte Regie-Größen vertreten sind: Johan Simons (Jahrgang 1946) und der ewig jung wirkende Herbert Fritsch (1951) sind, was das Alter betrifft, die beiden Ausreißer nach oben. Der Generationswechsel beim altehrwürdigen Theatertreffen ist nicht mehr aufzuhalten. Gut so! Möglicherweise sorgt Jungstar Mondtag, der im vergangenen Sommer von "Theater heute" zum Nachwuchsregisseur des Jahres gewählt wurde, im kommenden Jahr dann auch für eine Einladung aus Berlin: Am Maxim-Gorki-Theater feiert kommende Woche "Antigone und Ödipus" in seiner Inszenierung Premiere. Griechischer Tragödienstoff, zusammengerührt vom begehrtesten Jungregisseur des Landes? Ist doch wie gemacht fürs Theatertreffen!