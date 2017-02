Neuer Roman "Die Terranauten" - US-Autor T.C. Boyle liest in Berlin

22.02.17 | 11:26 Uhr

Vier Frauen und vier Männer, zwei Jahre in einem riesigen Terrarium: Auf diesem Experiment, das in den 90er Jahren tatsächlich stattgefunden hat, basiert T.C. Boyles neuer Roman "Die Terranauten". Am Mittwochabend stellt er ihn im Großen Sendesaal des rbb vor.



Der amerikanische Schriftsteller T. C. Boyle liest am Mittwochabend in Berlin aus seinem neuen Roman "Die Terranauten". Die Schauspielerin Ulrike C. Tscharre liest die deutschen Texte, Thomas Böhm moderiert. Die Veranstaltung findet in deutscher und englischer Sprache statt. Radioeins präsentiert die Lesung in Kooperation mit dem Carl Hanser Verlag und dem Hörverlag. Die Veranstaltung ist ausverkauft, wird jedoch ab 19.30 Uhr live von Radioeins übertragen.

"Die Terranauten" basiert auf einer wahren Geschichte: Was passiert, wenn man vier Männer und vier Frauen in ein riesiges Terrarium einsperrt? Zwei Jahre verbringt die Gruppe in einem gläsernen, geschlossenen Ökosystem und versucht, sich ohne Hilfe von außen selbst zu versorgen. T.C. Boyles Psychogramm aus drei Perspektiven lässt die Terranauten lebendig werden.

Im März kommen Paul Auster und Martin Suter

Radioeins lädt seit 2015 in loser Folge zu Lesungen und Gesprächen mit Stars der Gegenwartsliteratur ein, darunter Umberto Eco, John Irving, Mario Vargas Llosa und Ian MacEwan. Am 12. März liest Paul Auster aus seinem Roman "4 3 2 1", einen Tag später ist Martin Suter zu Gast im Sendesaal des rbb. Bereits im Januar hatte der Schriftsteller Jonathan Safran Foer sein neues Werk "Hier bin ich" vorgestellt.