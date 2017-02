Uschi Brüning hat mit Manfred Krug schon in den Siebzigern gesungen. Ein halbes Leben später fanden sie sich wieder. Vor zwei Jahren nahmen sie ein Album auf, das sein letztes sein sollte: Eine Liebeserklärung an die gemeinsame Zeit – und die Musik.

Manfred Krug war 1,90 Meter groß, ein paar Kilo wog er auch. Auf einem Motorrad ließ er die Leute an Marlon Brando denken. Er war das Raubein, der Kerl. Aber wenn er sang, wurde er zu einem anderen. "Manfred ist zwar nach außen hin sehr draufgängerisch gewesen", erinnert sich die Sängerin Uschi Brüning. "Aber er war auch sehr sensibel und hatte natürlich auch Respekt vor dem Publikum. Ich will nicht sagen Angst, aber Respekt – und das hat sein etwas verhalteneres Verhalten bestimmt."

Die Liebe zum Singen hatte er von seiner Mutter. Als er mit 14 eine Lehre im Stahlwerk Brandenburg beginnt, steht er am Hochofen und trällert Schlager wie "Rosamunde".

Die Sehnsucht nach einem anderen Leben bringt ihn zum Schauspiel. Nebenbei macht er sich schon mit Mitte 20 einen Namen als Jazz-Interpret. "Ich war in der DDR ein Ersatzsänger, für all diejenigen, die nicht kommen konnten oder kommen wollten", sagte Manfred Krug 1984. "Ray Charles zum Beispiel war nie in der DDR, Stevie Wonder war nie in der DDR."

Die Großen waren sein Maßstab. Anfang der Siebziger Jahre nimmt er mit dem Bandleader Günter Fischer vier Platten auf. Krug schreibt die Texte – auf eine Musik, die dem real existierenden DDR-Leben einen ungeheuren Groove verpasst. "Das war ein Riesenknaller", sagt Uschi Brüning. "Und das gab es dann bald nur noch unterm Ladentisch und schlug ein wie eine Bombe. Das ist eigentlich bis heute unerreicht."