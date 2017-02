Die australische Rockband "Midnight Oil" hat 15 Jahre nach ihrer Auflösung ein Comeback angekündigt - und will auch in Berlin auftreten: am 25. Juni in Neukölln.



Die Musiker um Leadsänger Peter Garrett will nach Angaben vom Freitag in Sydney eine neue Welttournee unter dem Titel "The Great Cycle Tour 2017" starten. Auftritte in Deutschland sind auch in Köln und Frankfurt geplant. In ihrem Heimatland will die Band erst im Herbst wieder gemeinsam auf der Bühne stehen.



Die Band hatte Ende der 1980er Jahre mit Hits wie "Blue Sky Mine" oder "Beds are Burning" auch international großen Erfolg. 2002 löste sie sich auf. Garrett machte dann Karriere in der Politik. Zwischenzeitlich saß er in seinem Heimatland als Umweltminister im Kabinett.